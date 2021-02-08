英國變種病毒傳播快 美國病例1天翻10倍

美國科學家研究發現，率先在英國發現的變種新冠病毒「B.1.1.7」目前已在美快速傳播，每天翻十倍；英國製藥公司阿斯特捷利康(AstraZeneca)6日表示，初步實驗數據顯示，該公司與牛津大學合作研發的疫苗 ，對源自南非 的變種病毒 「B. 1.351」防護力有限，南非政府已下令停止施打這款疫苗。

CDC：可能3月前橫行全國

聯邦疾病防治中心(CDC)上月表示，B.1.1.7可能在3月前橫行美國，正如同它蹂躪英國一般；而7日發表於生物醫學預印本網站「MedRxiv」，但尚未於期刊發表的新研究證實了這項趨勢。

加州大學研究人員分析約50萬個新冠檢測及數百個基因組後預測，變異病毒會在一個月內肆虐美國，造成確診激增、死亡率增加。

「這份研究的結果並不令人意外，但人們必須知道。」加州大學斯克里普斯海洋研究所(Scripps Institution of Oceanography)病毒專家安德森(Kristian Andersen)說：「我們必須因在變種病毒肆虐前有所應對。」

安德森的團隊預估，B.1.1.7在美國的傳播率會比更常見的變異高30%到40%，這些變異已出現在愛爾蘭、葡萄牙及約旦。

未參與研究的倫敦衛生與熱帶醫學院(London School of Hygiene & Tropical Medicine)公衛研究員戴維斯(Nicholas Davies)說：「未來幾周或幾個月的事態發展會很嚴重，這也是各公衛機關緊急調查初期預警徵兆的原因。」

戴維斯說，佛州的前景不佳，變種病毒迅速擴散，可能很快就會影響全美。

變種病毒約分八次從英國進入美國，時間介於感恩節與聖誕節之間，過去兩個月來陸續出現病例；在佛州，科學家預測有超過4%的病例源自B.1.1.7.，全美數據則為1%或2%，相當於每天有千餘人感染變異病毒。

牛津疫苗效能小 南非喊停

在南非方面，南非金山大學(University of the Witwatersrand)和牛津大學的研究，阿斯特捷利康-牛津疫苗對南非變種病毒的效力大幅減弱。南非政府已下令停止施打這款疫苗。

目前科學家和公衛專家最憂心的為源自英國、南非和巴西的變種病毒，這些變種病毒的傳播力更強。

阿斯特捷利康發言人表示，「在小規模的第一、二階段試驗中，初步數據顯示，阿斯特捷利康疫苗對B.1.351變種病毒引起的輕症僅具有限防護力，但我們不確定對重症和住院患者的效能，因為感染南非變種病毒者，主要為年輕的成年人。」參與試驗的2000多人中，都沒有人住院或死亡。

南非衛生部長姆希齊(Zweli Mkhize)7日表示，我們依然會保留著阿斯特捷利康疫苗，待科學家進一步的明確指示。」