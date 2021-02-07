加速民眾接種！體育場、賭場都成大型疫苗站

拜登政府加速分配新冠疫苗，各州動員為民眾施打疫苗，啟動體育場等大型場地。圖為紐約市洋基棒球場5日開放為大型疫苗接種中心，市民冒雨排隊等候接種。(Getty Images)

為加快疫苗 接種進度，全美各地數個大型賭場、包括紐約市 洋基球場在內的棒球場和國家美式足球聯盟(NFL )所有30個球場，陸續將開放做為疫苗注射站。

紐約市布朗士區的洋基棒球場5日開始做為疫苗注射站，當地許多民眾排隊，甚至連洋基傳奇球星李維拉(Mariano Rivera)都到現場，鼓勵市民接種。他說：「現在是支持大家接種的時刻了，接種疫苗沒問題的。」

來源：Associated Press YouTube頻道

接下來位在加州聖塔克拉拉郡(Santa Clara) ，NFL舊金山49人的主場李維球場(Levi's Stadium)將在下周開放，預計每天能為1萬5000人接種，預計成為全國最大的疫苗注射站。

NFL聯盟主席古德爾(Roger Goodell)4日致函拜登總統，「球場將與地方、州政府與聯邦醫療官員合作，為大眾接種疫苗。」NFL 一共有32支球隊，不過紐約和洛杉磯的兩支球隊共用主場，因此全部有30個球場成為疫苗注射站。目前已經有亞特蘭大隼鷹的賓士體育場(Mercedes-Benz Stadium)等七個球場，開始為民眾提供疫苗。

古德爾也表示，日前已經有將球場部分區塊做為臨時檢測站的經驗，相信未來做為疫苗注射站將持續幫助國家對抗新冠疫情。

其他運動場館也相繼投入疫苗注射作業，美國職棒大聯盟(MLB)洛杉磯道奇隊主場就從大型檢測站改為疫苗注射站，不過紐約大都會棒球隊主場卻因疫苗數量不足而暫時關閉。

此外，包括密西根大學以及肯塔基大學等學校，也開放體育館做為疫苗注射之用。

目前新冠肺炎在全美造成近2700萬人確診，46萬1000人死亡，不過也已施打了3900萬劑疫苗。嬌生(Johnson & Johnson)也向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)申請緊急使用授權；若順利通過，嬌生的疫苗僅需施打一劑便能獲得抗體，預計在6月前能提供1億劑。

嬌生疫苗對於最嚴重的病症將有85%的防護力，對中度到重症患者的防護力達到66%，將是繼輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)後，第三個獲得使用授權的疫苗。

前FDA首席科學家潔西‧古德曼(Jesse Goodman說：「目前光靠莫德納和輝瑞疫苗是不夠的。」