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快速檢測！美專家紛紛呼籲大規模「快篩」救命

編譯潘勛／綜合6日電

隨著拜登總統矢言讓小學、中學春季恢復課堂教學，但新冠肺炎檢疫系統仍跟不上疫情擴散的速度，專家們認為，國家應該著重於病毒大規模快篩，不必執著於精準的聚合酶鏈反應(PCR)檢驗測試，更能拯救成千上萬人的性命，目前此一呼籲愈來愈獲重視。

美聯社6日報導，因為新冠疫苗推出及施打緩慢，專家們主張醫療規管單位應降低門檻，允許千百萬人進行新冠快篩，雖說嚴格來講，結果沒那麼精準，但的確能在感染病毒而且最容易傳染的階段出病人，抑制疫情傳染，而重啟經濟體大多數部門。

北卡羅來納州立農工大學(North Carolina Agricultural and Technical State University)去年萬聖節派對傳出新冠感染事件，校方迅即進行快篩，一周內讓一千多名包括沒病狀的學生接受檢測；該校杜利多(Robert Doolittle)博士認為，該舉動讓校方一周內便制止新冠散布，若執著於做PCR，恐怕大家都要喪命了。

雖說只消15分鐘的快篩還沒獲得醫療規管單位批准，精準度也不如PCR，但相形PCR要幾天才能取得結果，北卡羅來納州立農工大學認為，該校能快速防堵新冠疫情傳播，校園能不關閉，都要歸功於快篩。

哈佛大學檢疫專家米那(Michael Mina)指出，全國目前應付新冠疫情的檢疫行動，彷彿看待醫學上的小問題，結果失敗，目前應該反省，認清新冠是大規模疫病；解決疫病，醫學上的問題就迎刃而解。

美國目前每日新冠檢疫約200萬例，絕大多數都是速度較慢的PCR檢疫；快篩做病毒蛋白檢驗，一般被認為較不精準，但價格只要5元，目前食品暨藥物管理局(FDA)只批准十來種新冠檢疫快篩。

大多數專家同意，國家目前大力仰仗的實驗室檢疫法，不足以遏止新冠疫情的散布，雪上加霜的是：據估四成感染新冠的人沒出現症狀，米那認為對這些人，快篩比PCR有明顯優勢，他認為PCR應持續用在檢測抵抗病毒已成功、不再傳染別人的人，但應該使用快篩來找出感染才幾天、傳染力很強的患者。

FDA聲明表示，支持檢疫創新，對於讓快篩簡便易得也毫不猶豫。

疫情 北卡羅來納州 檢測

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