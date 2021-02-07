呼籲遛狗戴口罩！第一夫人吉兒 帶愛犬亮相「小狗盃」

第一夫人吉兒帶著第一家庭領養的兩隻愛犬「冠軍」和「梅傑」在超級盃賽前於「動物星球」頻道「小狗盃」宣導戴口罩的重要性。(取材自Animal Planet頻道)

周日超級盃比賽開始前，有幾個重要人物會搶先亮相，宣導防疫；他們是拜登 總統和第一夫人吉兒(Jill Biden)以及美國首席傳染病專家佛奇 (Anthony Fauci)，就連第一家庭兩隻愛犬，也將在周日賽前於動物星球頻道「小狗盃」廣告時段與吉兒一起現身，呼籲大家出門遛狗時也要戴口罩。

拜登總統伉儷將以錄影方式在超級盃賽前發出訊息，感謝醫護人員並推廣新冠疫苗 。每年至少有1億人在電視前觀看超級盃，拜登希望他的信息能引起廣大人群的關注，這些人有可能對接種疫苗猶豫不決，尤其是非裔和拉丁裔觀眾。今年超級盃是由哥倫比亞廣播公司(CBS)實況轉播。

吉兒另將帶著第一家庭兩隻愛犬「冠軍」(Champ)和「梅傑」(Major)，在比賽前於動物星球(Animal Planet)頻道「小狗盃」(Puppy Bowl XVII)廣告時段宣傳戴口罩的重要性。

在30秒廣告中，吉兒與兩隻白宮「第一狗」坐在白宮壁爐前說：「狗兒無條件的愛是地球上最美的事之一。為了他們，我們得保持健康。所以，即使是外出遛狗，也請戴上口罩。」

來源：Bloomberg Quicktake: Now YouTube頻道

國家過敏和傳染病研究所所長佛奇也將在賽前發表錄影談話，向所有醫護人員致意。美式足球聯盟(NFL)今年將超級盃現場觀眾限制在2萬2000名，只占體育場容量31％；其中有7500位受邀看球的觀眾是已接種疫苗的醫護衛生人員。

佛奇表示，「我由衷感謝你們和你們的醫療團隊在此歷史性可怕疫情下的非凡工作。在向數百萬染疫國人提供護理和安慰時，你們表現出無私的勇氣、無限的承諾和無比的同情心。接下來，請相互照顧、彼此打氣。我們一定可以一起結束這場疫情大流行。感謝你們保護親人、社區和國家的健康。」

佛奇這幾天一再公開呼籲國人莫為舉辦看球聚會將「超級盃」變成「超級傳播盃」。他表示，「不是非得20個人才能享受周日超級盃。在屋子裡舉行迷你聚會，正是『超級傳播活動』的絕佳機會。現在別這麼做。來年還有別的超級盃。」

來源：TODAY YouTube頻道