我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2690萬 加州逾340萬

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

相聚看「超級盃」記得戴口罩！別成病毒「超級傳播盃」

編譯陳韻涵／綜合6日電
公衛當局呼籲全美7日觀賞超級盃的球迷，一定要保持距離，減少群聚，降低被病毒傳染的風險。圖為佛州坦帕市仍有球迷未戴口罩。（路透）
公衛當局呼籲全美7日觀賞超級盃的球迷，一定要保持距離，減少群聚，降低被病毒傳染的風險。圖為佛州坦帕市仍有球迷未戴口罩。（路透）

經過一年避疫，全美對7日登場的超級盃(Super Bowl)蠢蠢欲動，這場往年吸引數億人觀看的美足賽事可能因為人們疏於防疫而成為「超級傳播盃」。

堪薩斯酋長隊(Kansas City Chiefs)超級球迷勞頓(Ty Rowton)去年在球隊贏得超級盃後，於邁阿密街頭擁抱陌生人，接著參與數十萬人的家鄉州勝利遊行；今年受新冠病毒影響，勞頓表示，今年不會在街頭擁抱陌生人，但他也不會完全遵守防疫規範，準備與朋友聚在友人的「男人窩」地下室一起看球；這場派對會有約十人參與，且不會戴口罩。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說：「老實說，我很擔心周日的超級盃；人們群聚看球賽，我們已經看到確診情況因為足球派對而激增，我們需要審慎觀察此情況。」

超級盃在美國確診人數銳減之際登場，過往因為假期而加重的疫情稍有好轉。

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，截至6日，美國至少2690萬2454人確診、已知46萬1892人死亡，但七天的滾動新增確診病例從1月22日的18萬489例增至2月5日的12萬5854例。

公衛官員擔心，超級盃可能在錯誤的時間，成為點燃新一波疫情漲幅的柴火。

變異新冠病毒本周快速在英國傳播，且已出現在堪薩斯等州。

科學家擔心會出現傳播例更強的變種毒株，各州政府則加緊讓民眾接種疫苗，好趕在變種病毒擴大傳播之前降低病毒傳播及毒株變異的可能性。

在舉辦球賽的佛州坦帕市，市長卡斯特(Jane Castor)宣布暫時的戶外戴口罩命令，違者每人罰款500元，且在無法保持社交距離的室內場所也必須配戴口罩，諸如酒吧與餐廳，惟私人住宅例外。

來源：Inside Edition YouTube頻道

坦帕市已經取得15萬個口罩，會在球賽前夕分發給市民，當局呼籲民眾「需要口罩，儘管開口」(need a mask, just ask)。

密蘇里州堪薩斯城市長盧卡斯(Quinton Lucas)深諳人們難耐歡慶情緒，呼籲人們採取小團體的方式慶祝，不要擠在擁擠的酒吧。

新冠疫情擴散中，一年一度體育盛事「超級盃」7日開踢，今年因為疫情，一切簡約化，球...
新冠疫情擴散中，一年一度體育盛事「超級盃」7日開踢，今年因為疫情，一切簡約化，球迷都要保持社交距離。圖為去年10月綠灣包裝工隊與坦帕灣海盗隊在佛州開打，球迷觀球場景。(美聯社)
舉行超級盃的佛州坦帕市，四處可見市府提醒大家記得戴口罩的標識。(Getty Im...
舉行超級盃的佛州坦帕市，四處可見市府提醒大家記得戴口罩的標識。(Getty Images)

美國 疫情 防疫

上一則

推15元時薪被紓困案排除 拜登承諾再提獨立加薪法案

下一則

華裔青年遭警擊斃 家人提告 「他已舉高雙手投降」

延伸閱讀

超級盃別太嗨！CDC：大型派對「別歡呼」

超級盃別太嗨！CDC：大型派對「別歡呼」
超級盃幕後英雄 92歲「草皮之父」第55次扛重任

超級盃幕後英雄 92歲「草皮之父」第55次扛重任
最致命一天 周四逾5000人病歿…超級盃再成大考驗

最致命一天 周四逾5000人病歿…超級盃再成大考驗
洛縣染疫、住院人數均緩降 費若：超級盃勿群聚

洛縣染疫、住院人數均緩降 費若：超級盃勿群聚

熱門新聞

立百病毒天然宿主是蝙蝠類，人類感染後可能導致嚴重呼吸系統問題和腦炎，致死率最高達75%。歐新社

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

2021-01-31 07:51
在這場散戶軋空金融巨頭的大戰中，不少放空機構重傷離場，一些華爾街大咖卻隔山觀虎鬥，順勢從中獲利。路透

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

2021-01-30 17:55
拜登總統2日將簽三道與移民有關的行政命令。(美聯社)

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

2021-02-03 12:10
拜登總統(右二)與副總統賀錦麗(左一)3日在白宮會見民主黨籍國會參議員時，呼籲對1.9兆疫情紓困法案要「迅速行動」，但也表示願作調整。右一為參院多數黨領袖舒默。(美聯社)

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

2021-02-03 23:25
民主黨領袖正在研議調整紓困方案，提高領取紓困金者的門檻。圖為民主黨籍的國會眾院議長波洛西(右)與參院多數黨領袖舒默。 (Getty Images)

民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

2021-02-05 02:23
拜登總統(左)1日與十位共和黨籍聯邦參議員在白宮見面，氣氛友好，雙方同意針對疫情經濟紓困法案舉行更多磋商，期盼推出獲得兩黨共識的協議。(路透)

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

2021-02-01 21:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查
華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊
迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃

迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃
雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑
這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元

這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元