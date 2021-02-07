相聚看「超級盃」記得戴口罩！別成病毒「超級傳播盃」

公衛當局呼籲全美7日觀賞超級盃的球迷，一定要保持距離，減少群聚，降低被病毒傳染的風險。圖為佛州坦帕市仍有球迷未戴口罩。（路透）

經過一年避疫，全美對7日登場的超級盃(Super Bowl)蠢蠢欲動，這場往年吸引數億人觀看的美足賽事可能因為人們疏於防疫 而成為「超級傳播盃」。

堪薩斯酋長隊(Kansas City Chiefs)超級球迷勞頓(Ty Rowton)去年在球隊贏得超級盃後，於邁阿密街頭擁抱陌生人，接著參與數十萬人的家鄉州勝利遊行；今年受新冠病毒影響，勞頓表示，今年不會在街頭擁抱陌生人，但他也不會完全遵守防疫規範，準備與朋友聚在友人的「男人窩」地下室一起看球；這場派對會有約十人參與，且不會戴口罩。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說：「老實說，我很擔心周日的超級盃；人們群聚看球賽，我們已經看到確診情況因為足球派對而激增，我們需要審慎觀察此情況。」

超級盃在美國 確診人數銳減之際登場，過往因為假期而加重的疫情 稍有好轉。

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，截至6日，美國至少2690萬2454人確診、已知46萬1892人死亡，但七天的滾動新增確診病例從1月22日的18萬489例增至2月5日的12萬5854例。

公衛官員擔心，超級盃可能在錯誤的時間，成為點燃新一波疫情漲幅的柴火。

變異新冠病毒本周快速在英國傳播，且已出現在堪薩斯等州。

科學家擔心會出現傳播例更強的變種毒株，各州政府則加緊讓民眾接種疫苗，好趕在變種病毒擴大傳播之前降低病毒傳播及毒株變異的可能性。

在舉辦球賽的佛州坦帕市，市長卡斯特(Jane Castor)宣布暫時的戶外戴口罩命令，違者每人罰款500元，且在無法保持社交距離的室內場所也必須配戴口罩，諸如酒吧與餐廳，惟私人住宅例外。

來源：Inside Edition YouTube頻道

坦帕市已經取得15萬個口罩，會在球賽前夕分發給市民，當局呼籲民眾「需要口罩，儘管開口」(need a mask, just ask)。

密蘇里州堪薩斯城市長盧卡斯(Quinton Lucas)深諳人們難耐歡慶情緒，呼籲人們採取小團體的方式慶祝，不要擠在擁擠的酒吧。