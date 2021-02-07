對抗變種病毒 FDA研擬新戰略 下月改進疫苗製造

「超級盃」7日在佛州開踼，佛州公衛當局呼籲球迷與遊客到佛州，一定要戴上口罩。圖為超級盃球迷觀球不忘戴上口罩。(路透)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )將在數周內公布追加新冠疫苗、檢測與用藥的新指南，以控制迅速擴散的變種病毒 。聯邦與州官員同時也積極追蹤新冠變種病毒傳播程度，新冠變種病毒恐不利於美國緩慢改善的疫情，並威脅拜登政府防疫與加速接種疫苗的計畫。

全美新冠疫情持續近一年以來，雖然至今數據普遍下降，死亡人數連兩日下降至2983人，住院人數也不到9萬人，但關鍵的新冠指標仍高，特別是變種病毒病例紛紛在各州現蹤；FDA將在數周內公布追加新冠疫苗等措施，追蹤變種病毒。

「超級盃」7日在佛州開踼，佛州公衛當局呼籲球迷與遊客到佛州，一定要戴上口罩。圖為在佛州邁阿密機場可見強制戴口罩的提醒標識。(Getty Images)

國立衛生研究院(NIH)人員持續與至少兩間疫苗藥廠合作，3月開始進行針對新冠變種病毒的人體疫苗試驗。

FDA代理幕僚長裘莉‧帝爾尼(Julie Tierney)4日表示，FDA認為需要評估針對新變種病毒的疫苗功效，「這是我們當前著重並與個別贊助商合作的議題。」

FDA代理局長珍娜‧伍德考克(Janet Woodcock)日前在記者會上強調，提供統一書面建議給藥物、疫苗和試驗商很重要，「科學界和大眾有機會評論我們的想法，或許有助我們精益加精。」

公衛專家表示，FDA對抗流感的作法有重大啟示；每年基本的流感疫苗 都會被加以改進，以打擊每季迸出來的新流感變種病毒。若能將此作法應用於新冠疫苗上，製造商便可跳過須號召數千人且耗時多月的試驗，直接從小型研究中證實疫苗的安全與有效性。

FDA監督疫苗研發的生物評估與研究主任馬克斯(Peter Marks)5日表示，FDA會迅速調整疫苗製造，好讓疫苗可盡快對抗這些變種病毒。

FDA疫苗諮詢委員會成員歐菲特(Paul Offit)表示，許多科學家支持搭配流感疫苗策略，因為要徹底進行最後階段的新冠追加疫苗計畫並不實際，「3000萬人早已接種疫苗，20%的人免疫，你可能很難進行有效的試驗。」

現階段公衛人員將重點放在加速追加新冠疫苗；歐菲特表示，還沒走到交叉點，即有人接種一劑或兩劑疫苗但還是有人感染變種病毒而住院。

在追加疫苗或新疫苗準備好之前，聯邦政府仍會持續利用基因排序和檢測來追蹤和辨識變種病毒，這對於防止變種病毒傳播至關重要；FDA呼籲藥商注意變種病毒可能如何影響檢測，並表示樂於和研發商討論如何改良。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據顯示，6日新增死亡人數自4日起連續兩日下降，6日通報新增2983人病歿，住院人數則自1月12日以來持續下降，本月6日住院8萬4233人。

在治療新冠病患方面，FDA在多項研究出現分歧結果後，暫緩醫院對新冠病人採用康復者血漿療法。

儘管疫情數據持續好轉，疫苗普及率仍低，許多族群尚未接種疫苗。

FDA目前已核准輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)的新冠疫苗，嬌生(Johnson & Johnson)4日提交緊急使用授權申請，生技製藥業者Novavax也開始在美國、加拿大、英國及歐盟提交授權申請。

在遏止變種毒株傳播方面，牛津大學5日表示，校方與藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)共同研發的新冠疫苗能有效對抗變種毒株。

以7日做為今年美國體育盛事超級盃東主的佛羅里達州為例，負責搜索新冠病毒變種的基因業者Helix公司的資料顯示，被稱為B117的英國變種病毒現在約占佛州感染案例的10%；而上個月僅1%-2%的樣本中發現了這種據信比新冠病毒傳染性高50%-70%的變種病毒。