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1967年至今從未缺席…超級盃死忠3鐵粉 相挺逾半世紀

編譯徐薏茹／綜合5日電
緬因州的84歲老人克里斯曼，50多年來從未缺席超級盃，今年也要冒著疫情到現場觀賽。(美聯社)
緬因州的84歲老人克里斯曼，50多年來從未缺席超級盃，今年也要冒著疫情到現場觀賽。(美聯社)

第55屆美式足球聯盟超級盃將於周日開打，三位年長的死忠球迷50多年來從未缺席此盛大賽事，今年雖遇新冠疫情，但三人熱情不滅，仍決定一同到場支持。

美聯社報導，克里斯曼(Don Crisman)、亨許爾(Tom Henschel)、伊頓(Gregory Eaton)自1967年第一屆超級盃便未曾缺席，他們今年也會到場看球賽，這三人最年輕的79歲，最年長為84歲，三位好友每年都藉此機會相聚，但今年遇到新冠疫情，他們的旅途多了額外的防疫措施，三人將在戶外享用午餐，並且保持社交安全距離，在球場看台上，他們將相隔幾排的距離。

84歲老人克里斯曼，50多年來從未缺席超級盃，圖為他在緬因州的家中，展示最早三屆...
84歲老人克里斯曼，50多年來從未缺席超級盃，圖為他在緬因州的家中，展示最早三屆超級盃的球票。(美聯社)

84歲的克里斯曼來自緬因州，他說：「我當然會擔心，誰不擔心呢？我的醫生也擔心，他叫我不要去。」克里斯曼自從去年的超級盃以來就沒搭過飛機，他今年帶著女兒同行，女兒是在協助施打新冠疫苗診所工作的醫療人員。克里斯曼說他原本打算放棄出席今年的超級盃，但是亨許爾打算要繼續參加，所以他也決定加入。

79歲的亨許爾說：「我必須得去，我不能打破我的傳統，我必須在那裡，雖然我動作變慢了，但我還是熱愛比賽。」克里斯曼和亨許爾在1983年的超級盃首度相遇，他們當時得知彼此每年都會前往觀看比賽，伊頓則是在2010年後與他們認識，他們死忠球迷團中的其他一些成員在近幾年過世了。

81歲的伊頓是非裔美國人，他說他為第一屆超級盃尋找住宿地點時，一間飯店曾因為伊頓的種族拒絕他入住，這些年的超級盃他最愛的其中一部分就是與克里斯曼和亨許爾聚首，伊頓說：「我每年都很期待和他們相聚，我們過去五年的關係令人難以置信，我們就像同好會。」

2021年超級盃預訂於2月7日在南佛羅里達的坦帕灣詹姆斯球場(Raymond James Stadium)舉行，由國聯冠軍坦帕灣海盜隊對抗美聯冠軍坎薩斯城酋長隊；現場人數限制為2萬2000人，包含7500名醫護人員，體育館將容納原本三分之一的人數。

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