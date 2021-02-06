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最致命一天 周四逾5000人病歿…超級盃再成大考驗

編譯郭宣含／綜合5日電
連日來美國新增陽性病例減少，但仍高於去年春夏高峰時期，顯示疫情仍不樂觀；圖為佛州邁阿密的一個得來速病毒檢測站。(美聯社)
連日來美國新增陽性病例減少，但仍高於去年春夏高峰時期，顯示疫情仍不樂觀；圖為佛州邁阿密的一個得來速病毒檢測站。(美聯社)

新冠肺炎入侵美國一年以來，4日成為最致命的一天，當日的病歿人數增加逾5000人，寫下新高；雖然確診與住院人數下降，但仍高於去年春夏季高峰，受重創的療養院疫情也漸好轉；不過公衛專家憂心，美國年度的體育盛事超級盃7日將在佛羅里達州登場，這項活動恐為美國帶來新一波感染潮。

根據約翰霍普金斯大學數據，截至5日晚間，全球新冠肺炎確診1億533萬4919例，死亡229萬6375人；美國確診2679萬6116例，死亡45萬9016人。

紐約時報統計顯示，美國新冠肺炎4日新增確診12萬6842例，過去一周平均單日新增13萬953例，比前兩周平均減少30%；新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據則顯示，截至5日，美國住院新冠病患共8萬6373人，明顯少於1月6日高峰時的13萬餘人。

而據華爾街日報(WSJ)報導，美國4日也創下新冠死亡新高紀錄，不過主要可能是因為印第安納州公布先前積累的統計數據，一次為全國新冠病歿人數增加1500人；雖然新冠新增確診人數趨緩，但死亡數據會延後反映幾周前的疫情。

南加和亞利桑納州依舊是熱點區，不過近日加州州長紐森(Gavin Newsom)已開始放寬防疫限制。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，全美已配送逾5838萬劑新冠疫苗，逾3600萬人已施打一劑或兩劑疫苗並具部分防疫力。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)5日說：「初步數據顯示，我們開始看到新冠死亡率趨緩，1月28日至2月3日期間的七日平均死亡率減少6.7%，單日新增死亡稍高於3000人。」

過去幾周，美國療養院與其他長期照護機構的居民新冠新增確診人數漸減，而且疫情爆發的機構也減少，目前全國約2000間或13%的療養院無新冠案例；根據新冠病毒追蹤計畫，逾15萬3000名療養院居民在疫情期間染疫病歿，占全美36%新冠死亡率。

美國自12月中開始展開新冠疫苗計畫以來，療養院居民就是首要接種目標；聯邦政府表示，目前已有150萬名居民已接種至少一劑疫苗。

節日季已過，民眾減少出遊和聚會，但7日的在坦帕舉行超級盃恐吸引親朋好友再次齊聚觀賽，疫情恐再爆發；公衛專家和政府官員都呼籲球迷們避免參加可能接觸到傳染原的觀賽派對。

坦帕市同時面臨兩大難題，坦帕灣海盜隊成為職業美式足球(NFL)史上首次有球隊能在主場出戰的紀錄，但該市又要避免超級盃淪為超級傳播活動；對此坦帕市長卡斯托爾(Jane Castor)表示：「我們會盡力做到最好。」

卡斯托爾坦言，若民眾配合戴口罩和維持社交距離，疫情可望容易受控。

連日來美國新增陽性病例減少，但仍高於去年春夏高峰時期，顯示疫情仍不樂觀；圖為加州...
連日來美國新增陽性病例減少，但仍高於去年春夏高峰時期，顯示疫情仍不樂觀；圖為加州洛杉磯的一個病毒檢測站。(Getty Images)

美國 疫情 療養院

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