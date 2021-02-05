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民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

編譯郭宣含／綜合4日電
民主黨領袖正在研議調整紓困方案，提高領取紓困金者的門檻。圖為民主黨籍的國會眾院議長波洛西(右)與參院多數黨領袖舒默。 (Getty Images)
民主黨領袖正在研議調整紓困方案，提高領取紓困金者的門檻。圖為民主黨籍的國會眾院議長波洛西(右)與參院多數黨領袖舒默。 (Getty Images)

拜登政府擬發放第三輪紓困補助，根據最新提案，拜登總統有意限制領取者身分，但部分議員和專家認為，紓困支票應給受疫情影響最嚴重的家庭，但也有人認為此舉浪費公帑；民主黨人恐難在紓困案上獲得共和黨人支持，但近日兩項新民調卻發現，拜登的紓困政策獲得廣泛民眾支持。

根據昆尼別克大學3日公布的全國民調，逾三分之二(68%)美國人支持1.9兆元紓困案，僅24%受訪者反對；該民調也發現，78%美國人支持發放紓困支票，18%反對。

根據該民調，61%受訪者支持拜登將聯邦最低工資時薪調漲至15元的政策，反對者占36%；不過民主黨人可能不會將此條文列入議案中，以符合預算協議程序(budget reconciliation)。

雅虎新聞(Yahoo News)與民調機構YouGov在1月20和21日的聯合民調顯示，在拜登近20項重要政策中，絕大多數政策的支持率至少是反對率的兩倍；拜登近半政策獲得逾60%美國人支持，包括直接發放補助、疫苗配送與基本時薪15元等。

雅虎和YouGov民調發現，59%美國人支持拜登將防疫視為首要之務，24%的人認為第二要務是經濟復甦。

拜登3日告訴眾院民主黨人，他希望不減1400元的紓困金，但限制領取人的資格。

民主黨在最新提案中考慮發放1400元給收入5萬元以下的個人，發2800元給收入未達10萬元以下的已婚配偶；依照先前紓困作法，收入稍高於紓困門檻者仍可領取補助。

稅務政策專家表示，約有71%美國人符合領取全額補助資格，17%領取部分補助。

家庭中的小孩每人也可額外領取1400元；換句話說，符合資格的一家四口可領取5600元。民主黨預計在最終協議中另提出孩童稅務補助，估計6歲以下孩童一年補助3600元，6到17歲則補助3000元。

拜登的其他重要政策包括擬發放每周400元的失業補助直到9月，提供3500億元協助州與地方政府，並挹注200億元給全國疫苗配送計畫等。

目前紓困金發放時間不明，白宮官員表示，他們計畫在3月中前通過紓困案，之後幾天便能發放補助；紓困金通常由國稅局(IRS)寄發，但2月中至4月中正值報稅季，屆時IRS作業恐有延誤之虞。

紓困金 拜登 民調

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