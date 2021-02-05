說易行難？拜登大開善門 將廣納12.5萬難民

拜登總統擬接納更多難民，但因人力不足加疫情，美國根本應付不來。圖為孟加拉難民。(美聯社)

拜登 總統4日宣布，將大幅增加美國接受的難民人數，從川普 時代的每年最多1萬5000人，提高8.3倍到每年12萬5000人；但川普設下的種種移民限制，恐使安置制度難以加速審核十餘萬名申請人；專家和移民官員也表示，移民官員人力不足加上新冠疫情，恐使情況雪上加霜。

前總統川普執政時期，美國接受的難民人數上限是歷史新低；拜登4日在視察國務院時宣布，將簽署行政命令，在他執政的第一個會計年度，就提高上限到12萬5000人。

紐約時報報導，前總統歐巴馬2016年開放的年度移民人數為11萬人，川普任內則穩定減少至2021會計年度的1萬5000人，創下史上新低；不過川普政府對移民設下諸多門檻，實際接收人數恐低於目標。

不僅如此，部分海外難民辦公室遭關閉，內部人員也被重新分發；部分申請人只能無限期等待面試，其他申請者則無法在疫情期間旅行。

拜登總統擬接納更多難民，但因人力不足加疫情，美國根本應付不來。圖為民眾抗議在南愛達荷一帶設難民中心。(路透)

雖然國會持續挹注資金給國務院的難民計畫，自2015年起每年發放逾30億元，但2021會計年度僅有8億1400萬元用於審核和重新安頓移民；紐時指出，由此可見，美國每年可接收的移民人數並不多。

根據國務院數據，截至去年12月底，不到1000名難民的案件獲得受理。

拜登去年競選期間即承諾，每年將允許12萬5000名難民。

根據預算報告，美國公民及移民服務局(USCIS)今年會計年度僅支薪給難民營的235名官員，相較之下，2017年有352名；截至去年12月15日，僅有136名難民官員在職。

根據賓州拜登中心(Penn Biden Center)去年10月公布的數據，105個難民可求助的辦公室在2019年4月關閉，約是這類重新安置的三分之一。

更糟的是，由於戰亂、壓迫和人權危機，全球難民人數持續攀升。

拜登政府要大幅增加接收的難民人數，需要額外經費並全面修改移民體制；新冠疫情也可能加重挑戰難度，許多獲得許可的移民家庭 去年因為疫情航班取消，而無法入境。