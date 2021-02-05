拜登宣示：美國回來了！中國是最重大的競爭者

拜登總統4日視察國務院並發布上任總統後首次外交政策演講，強調要重塑美國的全球領導地位。後左為副總統賀錦麗。(Getty Images)

拜登 總統4日在國務院發表首次外交政策演說，宣示「美國 回來了、外交回來了」，以恢復美國領導地位為政策目標；他稱中國 為美國最嚴肅看待的競爭者，將以外交手段處理葉門內戰，要求緬甸軍人交出奪取的權力，停止自德國撤軍，也會毫不猶豫讓俄羅斯為侵略行動付出更多代價。

5提China 「我們準備好與北京共事」

中國佔拜登演講篇幅不多，共提了5次China；拜登說，中國是美國最嚴肅看待的競爭者，將應對中國的經濟不當行為，侵略及壓迫行動，回擊中國對人權智慧財產與全球治理的攻擊。

「這是美國利益之所在，我們也準備好與北京共事。」拜登說，美國會以厚植自身實力與中國競爭，與盟友和夥伴合作，更新美國在國際組織角色，重建美國的信用和道德力量。

談人權壓迫 未提及新疆、西藏、港台

但拜登對於中國的人權壓迫點到為止，並未提及新疆、西藏、香港或台灣。

拜登上任後首次外交政策演說備受關注，4日由國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)在白宮先發表談話，預示美國政策方向，接著拜登至國務院，向國務院官員稱，他要做外交人員的後盾，外交官是美國落實外交政策的核心，拜登承諾會信賴並授權，確保國務院順利完成工作。

接著拜登在副總統賀錦麗(Kamala Harris)與國務卿布林肯(Antony Blinken)陪同下，以「美國的世界地位」(America's Place in the World)為題發表演說。

將結束葉門內戰 停止自德國撤軍

拜登將宣布終止美國支持沙烏地阿拉伯聯軍介入葉門內戰，將任命特使透過外交手段結束這場戰爭，也會停止前總統川普時期的裁撤駐德美軍計畫。

川普政府去年7月宣布自德國撤出1.2萬名美軍，改派駐他處。

拜登說，他已要求國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)檢討美軍的全球部署，以配合美國外交與國安優先政策，美國將停止任何從德國撤出美軍的計畫，也要推動葉門停戰；布林肯已任命職業外交官蘭德金(Tim Lenderking)為特使，處理此事，並終止相關軍售。

不再猶豫 要讓俄羅斯付出更多代價

拜登在選前將中國視為美國最大挑戰，俄羅斯為最大威脅。

拜登表示，雖然美俄剛剛敲定新削減戰略武器條約(New START)延長5年，但在他與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的對話中，列舉俄羅斯種種傷害美國或盟友的行動，包括駭客、干預選舉，及毒害俄羅斯反對派人士等，「我們不會再猶豫，要讓俄羅斯為這些行為付出更多代價，維護我們的重要利益及保護人民。」

拜登表示，美國面對來自中國日益增加的挑戰野心，以及俄羅斯堅決破壞擾亂美國民主，以及核子擴散等全球挑戰，唯有世界各國通力合作能才解決，美國無法孤軍奮戰。