賀錦麗頻同框拜登 體現「共同治國」夥伴

拜登總統4日視察國務院並發布上任總統後首次外交政策演講，後左為副總統賀錦麗。(Getty Images)

上任兩周以來，拜登 總統不管發表談話或與閣員一起亮相，副總統賀錦麗 (Kamala Harris)經常「同框」，就算沒有站在拜登身邊，也都在場；新聞網站「國會山莊報」(The Hill)分析，白宮 安排總統、副總統共同出席，是刻意展現同心協力的意象。

過去幾天來，拜登簽署行政命令，針對疫情發表談話，或與共和黨參議員商討紓困法案時，現場照片都有賀錦麗的身影；熟悉賀錦麗的一名消息人士透露：「拜登從一開始就講得很清楚，他要的是一個共同治國的夥伴。」

消息人士分析，副總統這個支持角色價值有多重要，拜登擁有第一手了解，更知道讓副總統參與談判的重要性，而賀錦麗答應出任拜登副手，也抱定要在拜登政府扮演關鍵性角色的決心，「她絕對不是只處理無關緊要議題，不是只有象徵頭銜的副總統而已」。

白宮幕僚提及拜登與賀錦麗時，經常以「執政夥伴」(governing partner)描述賀錦麗，並強調總統、副總統都有高度意願要攜手合作。

民主黨選舉策略專家西蒙斯(Jamal Simmons)指出，白宮明確傳遞的訊息是，總統非常看重副總統，而且賀錦麗的角色確實是一位「代理總統」(deputy president)，而非僅有抽象職責的政府首長。

「國會山莊報」分析，拜登與賀錦麗頻頻同框，對於拜登執政的特殊內質也有重要意涵。

高齡78歲的拜登是在羅斯福總統執政期間出生的白人男性，在競爭激烈的民主黨初選中一路過關斬將，獲得民主黨提名成為總統候選人。

同樣參加了民主黨初選的賀錦麗，則在愛阿華州初選之後退出角逐，她的出現對拜登具有平衡效果，傳遞拜登政府的現代感與未來觀。

對於賀錦麗來說，承擔未來的使命將會很快到來。她是順理成章的拜登繼任者，而屆時已經82歲的拜登，也可能交棒，不會在2024年尋求連任。

一名消息人士說，看得出來白宮相當努力，提升賀錦麗在拜登政府的地位。舉例來說，白宮經常發布以「拜登 - 賀錦麗議程」(Biden-Harris agenda)為題的消息，如此用法在前總統川普任內，幾乎超出想像，就連前總統歐巴馬任內也不太常見。