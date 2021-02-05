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羅穆尼提案擴大兒童紓困：6歲以下4200元 6~17歲3000元

記者顏伶如／綜合報導
猶他州共和黨籍參議員羅穆尼提案為數千萬美國家庭發放兒童紓困金，六歲以下兒童發放每年4200元紓困金，六歲以上、17歲以下兒童則每年發放3000元。(路透)
猶他州共和黨籍參議員羅穆尼提案為數千萬美國家庭發放兒童紓困金，六歲以下兒童發放每年4200元紓困金，六歲以上、17歲以下兒童則每年發放3000元。(路透)

華盛頓郵報4日報導，曾代表共和黨角逐2012年總統大選的猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)，基於對拜登總統擴大兒童紓困計畫的支持，將提議為數千萬美國家庭發放兒童紓困金，六歲以下兒童發放每年4200元紓困金，六歲以上、17歲以下兒童則每年發放3000元。

消息人士透露，羅穆尼將以預算決議(budget resolution)增修條文(amendment)方式提案。

羅穆尼發表聲明指出：「近30年來，我們都沒有大規模改革對美國家庭提供的援助方案，目前經濟動盪已讓數以百萬計家庭陷入困境。」他表示，如今必須展現對百姓的承諾，協助人民渡過難關。

民主黨團資深成員目前草擬中的規模1兆9000億元疫情紓困法案也有類似條款，包括為六歲以下兒童發放每年3600元紓困金，六歲至17歲兒童發放每年3000元紓困金。

華盛頓郵報分析，羅穆尼提案內容與民主黨版本內容相近，讓白宮有機會可以將羅穆尼提案順便納入紓困計畫，凸顯兩黨議員對於拜登紓困方案的支持；然而，羅穆尼提案恐將遭遇許多民主黨國會議員反對。

羅穆尼先前曾說，拜登的紓困方案開銷過大，並透露可能在表決時投下反對票。

報導指出，名稱為「家庭安全法案」(Family Security Act)的羅穆尼版本兒童紓困計畫，包括每個月把兒童紓困金直接匯入納稅人銀行戶頭。法案的預算來源則來自取消原有的「貧困家庭臨時援助」(Temporary Assistance for Needy Families)社會福利計畫，以及刪除現行聯邦所得稅當中的兒童及勞工家庭報稅抵扣。

支持擴大兒童紓困計畫的倡議人士指出，如此措施將有助於搶救生活在貧窮當中美國兒童，但某些保守派學者則說，政府大方發錢的手段，恐怕導致某些家長失去找工作的動機。

紓困金 拜登 美國

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