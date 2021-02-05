羅穆尼提案擴大兒童紓困：6歲以下4200元 6~17歲3000元
華盛頓郵報4日報導，曾代表共和黨角逐2012年總統大選的猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)，基於對拜登總統擴大兒童紓困計畫的支持，將提議為數千萬美國家庭發放兒童紓困金，六歲以下兒童發放每年4200元紓困金，六歲以上、17歲以下兒童則每年發放3000元。
消息人士透露，羅穆尼將以預算決議(budget resolution)增修條文(amendment)方式提案。
羅穆尼發表聲明指出：「近30年來，我們都沒有大規模改革對美國家庭提供的援助方案，目前經濟動盪已讓數以百萬計家庭陷入困境。」他表示，如今必須展現對百姓的承諾，協助人民渡過難關。
民主黨團資深成員目前草擬中的規模1兆9000億元疫情紓困法案也有類似條款，包括為六歲以下兒童發放每年3600元紓困金，六歲至17歲兒童發放每年3000元紓困金。
華盛頓郵報分析，羅穆尼提案內容與民主黨版本內容相近，讓白宮有機會可以將羅穆尼提案順便納入紓困計畫，凸顯兩黨議員對於拜登紓困方案的支持；然而，羅穆尼提案恐將遭遇許多民主黨國會議員反對。
羅穆尼先前曾說，拜登的紓困方案開銷過大，並透露可能在表決時投下反對票。
報導指出，名稱為「家庭安全法案」(Family Security Act)的羅穆尼版本兒童紓困計畫，包括每個月把兒童紓困金直接匯入納稅人銀行戶頭。法案的預算來源則來自取消原有的「貧困家庭臨時援助」(Temporary Assistance for Needy Families)社會福利計畫，以及刪除現行聯邦所得稅當中的兒童及勞工家庭報稅抵扣。
支持擴大兒童紓困計畫的倡議人士指出，如此措施將有助於搶救生活在貧窮當中美國兒童，但某些保守派學者則說，政府大方發錢的手段，恐怕導致某些家長失去找工作的動機。
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