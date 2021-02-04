佛奇：7成民眾打疫苗 美國才能恢復正常

美國新冠病毒新感染者過去三周降44%，44州確診案例都減少。圖為奧克拉荷馬一醫生戴上口罩，準備進加護病房看望病人。(路透)

拜登總統的新冠肺炎首席顧問佛奇 (Anthony Fauci)2日表示，約70%到85%美國人必須接種疫苗 抗疫，國家才有可能恢復正常，但目前完成接種兩劑疫苗還不及2%；孟莫斯大學大學民調 研究所(Monmouth University Polling Institute)調查發現，25%受訪者回應永遠不會接種疫苗。

因應美式足球超級盃(Superbowl)大賽即將開打，佛奇也提醒大眾，避免與陌生人聚眾看球，別讓7日的盛會成為超級傳播者活動。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，目前全美已施打近3400萬劑新冠疫苗，其中640萬多人、約2%人口接種兩劑疫苗；至少2715萬人、約8%人口已接種至少一劑。

佛奇說，盼於夏末秋初達到高比率的接種成效，即便如此仍有但書，要找到對抗病毒變異的方法。

專家示警，變種病毒在美現蹤，各國與時間賽跑，盡可能在疫苗全面變種前，讓更多人接種並獲得保護。

流行病學專家奧斯特霍姆(Michael Osterholm)表示，率先在英國發現的變異毒株「B.1.1.7」很可能「在未來六到14周普及」。

毒株變異出現，可能影響疫苗效能。對此，佛奇表示，目前能做的就是遏止病毒擴散和變異，「變異前題是複製，若能讓民眾接種疫苗，強化公衛防疫措施，降低疫苗活性，便能減緩病毒變異的速度」。

7日即將迎來美足盛事超級盃，佛奇提醒民眾避免與陌生人聚眾看球。超級盃非國定假日，但佛奇將它歸類為大型活動，堪比過往造成確診激增的感恩節及跨年。

儘管專家苦口婆心勸民眾打疫苗，孟莫斯大學3日公布的民調顯示，25%受訪者絕不接種疫苗，其中又以共和黨人(42%)最抗拒。

受訪者中，民主黨人士的接種意願比共和黨高；在族裔方面，白人(58%)整體接種意願比少數族群(52%)高。

該民調1月21日到24日電訪809名成年人，誤差區間為正負3.5個百分點。