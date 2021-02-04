打1針牛津疫苗 能大幅降低病毒傳染力

牛津疫苗。（路透）

近日變種新冠病毒使疫情更加惡化，儘管部分疫苗 研發公司宣稱，能對抗最初在英國及巴西出現的變種病毒 ，但對南非 變種病毒的效力卻下降許多，製藥公司紛紛表示將致力研發更多對抗變種病毒的新疫苗；不過阿斯特捷利康(AstraZeneca PLC)與牛津大學(University of Oxford)表示，他們共同研發的疫苗能有效降低病毒傳播。

目前包括莫德納(Moderna Inc)、輝瑞(Pfizer Inc)及德國生技藥廠夥伴BioNTech、嬌生(Johnson & Johnson)和Novavax，都已展開對抗南非變種病毒的疫苗研發。

牛津大學研究員指出，他們與阿斯特捷利康的疫苗在完成兩劑接種後，聚合酶病毒檢測(PCR)呈現陽性的比率大約下降一半，不過這項研究結果尚未進行同儕評審。

牛津大學的研究在本月2日釋出的預印本提及，僅僅接種一劑的疫苗就能大幅降低病毒傳染力，且具有高度防護力；研究員更發現，完成兩劑疫苗的接種後，PCR檢測呈陽性的比率下降67%。

英國製藥公司葛蘭素史克集團(GlaxoSmithKline PLC)3日宣布，將與德國製藥公司CureVac NV合作，共同研製變種病毒疫苗；阿斯特捷利康與牛津大學也表示，今年秋天前將完成變種病毒疫苗的研發。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)也開始採取行動，招募志願者參加較小型疫苗試驗，加速官方對修改疫苗的審核和授權。

儘管目前輝瑞疫苗對變種病毒仍有部分效力，但他們也在2日宣布將研發疫苗額外的追加劑量、提供使用者對變種病毒更強的保護，並對原本的疫苗進行調整，強化對抗巴西及南非的變種病毒。

輝瑞藥廠執行長伯拉(Albert Bourla)表示會在100天內完成追加疫苗研發。

莫德納總裁霍奇(Stephen Hoge)也計畫，近幾個月內將針對南非變種病毒的追加疫苗展開研究；Novavax研發總監則表示，未來將生產變異蛋白以應用於新疫苗。