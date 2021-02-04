美單日確診3周降4成 9000萬人估已有抗體

圖為上月21日在佛州註冊藥劑師正在施打疫苗。(美聯社)

美國 新冠肺炎露出曙光，過去一周單日平均新增確診比三周前銳減44%，全美44州新增確診逐漸下降，且染疫住院人數自1月底以來持續維持在10萬人以下；公衛專家分析疫情 趨緩三大原因，除了疫苗 接種，以及民眾減少旅行和群聚之外，估計美國9000萬人可能已有新冠抗體。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至3日晚間，全球新冠肺炎確診1億434萬939例、死亡226萬5935人；美國確診2655萬2224例、死亡45萬626人。

隨著新冠肺炎入侵美國後最致命的1月份已過，確診、住院人數均大幅減少，疫情漸有進展；不過約翰霍普金斯大學統計，美國染疫死亡人數3日仍跨越45萬人大關。

據紐約時報統計，美國2日新增確診11萬4234例，至少3408人病歿；44州診下降，過去一周平均單日新增確診14萬1146例，比兩周前平均減少30%，更比三周前減少約44%。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據顯示，截至3日，新冠住院病患共9萬1440人，自1月29日跌破10萬人以來逐日下降，更比1月6日高峰13萬2474人減少近30%。

不只美國疫情好轉，世界衛生組織(WHO)1日表示，截至上周，全球新冠肺炎新增確診案例已連續三周下降；據數位出版機構Our World in Data統計，過去三周的單日新增確診率已下降30%。

公衛專家表示，美國新冠新增確診降低可能是綜合因素所致，包括接種疫苗、大量民眾可能已有抗體和節日季結束。

目前全美僅2%人口接種完疫苗，這並非疫情趨緩主因；根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，目前全美已配送5594萬3800劑疫苗，共施打3387萬8254劑，其中2715萬4956人已接種一劑(8.3%人口)，643萬6931人已接種完兩劑疫苗(2%人口)。

不過根據CDC數據，過去七天單日新增施打劑數首次在單周內下滑，從約135萬劑降至132劑；流行病學家珍妮佛．納佐(Jennifer Nuzzo)表示，這是因為東北部暴風雪延誤疫苗配送，而且有些州一周回報一次數據。

公為專家認為，第二個原因是有更多人具新冠免疫力，目前公布的染疫數據僅呈現部分實際染疫人數；CDC 1月中估計，美國爆發疫情以來實際染疫者約為8910萬人，再加上接種疫苗人數，目前美國約有逾1億2200萬人或三分之一人口，可能具有部分免疫力。

美國疫情趨緩的第三個原因則是節日季已過，民眾減少搭機旅行或群聚；CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)3日表示，美國疫情持續趨緩，目前已降至感恩節前的水準。