推翻川普規定 拜登再簽3命令加速無證移民家庭團圓

拜登總統2日傍晚在白宮簽署三項有關移民法規的行政令。(Getty Images)

拜登 總統2日簽署三道與移民有關的行政命令，推翻前總統川普 任內限縮移民的強硬規定，同時設法修補川普措施的各種後遺症；拜登的具體措施包括成立任務小組，負責讓在美墨邊境遭到拆散的無證移民家庭 親子團圓。

有線電視新聞網(CNN)分析，拜登一上台就發布與移民政策有關的多道行政命令，2日又再發布三道行政命令，讓外界開始可以看清楚拜登政府移民政策的優先要項。

「我不是訂定新法，我只是撤銷不好的政策」

拜登由副總統賀錦麗、新任國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)陪同下，2日在白宮行政命令簽署儀式上發表談話指出：「我不是訂定新法，我只是撤銷不好的政策。」

拜登說：「當我們擁有一個公平、有秩序並且符合人道精神的司法移民制度時，美國將得以能變得更安全、更強大，也更繁榮。」

不過，拜登這三道行政命令發布之後，並不會出現立即改變；川普時期的政策是否繼續適用於某些移民，移民權益倡議團體與移民律師，紛紛忙著尋找答案，

川普任內祭出在美墨邊境拆散無證移民家庭的「零容忍」(zero tolerance)措施。拜登2日發布的其中一道行政命令裡，指示梅奧卡斯率領任務小組，讓在川普任內遭到拆散的無證移民家庭能夠團圓。

拜登在另一道行政命令中，指示各部會機關全面檢討有關申請庇護的相關政策；川普任內規定，向美國申請庇護者必須留在墨西哥等候申請結果，並經由其他國家向美國申請庇護的外籍人士訂定名額限制，如今這些措施都因拜登行政命令而撤銷。

最後一道行政命令則與川普任內的「公共負擔」(public charge)規定有關；2020年2月，川普政府「公共負擔」新規上路，申請綠卡者若可能使用例如糧食券(food stamp)等社會福利計畫，將面臨申請遭拒的下場。

保守派組織「美國移民改革聯盟」(Federation for American Immigration Reform)則對拜登的最新行政命令表示反對，理由是目前正值疫情期間，美國經濟發展緩慢，不宜在此時此刻做出移民程序改變。