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拜登批共和黨6180億紓困案「規模太小」難挽困境

記者顏伶如／綜合報導
拜登2日與財政部長葉倫、民主黨籍聯邦參議員舉行視訊會議。拜登指共和黨所提出6180億法案，規模太小。如果共和黨不願支持，民主黨將逕自表決通過拜登版本的紓困法案。圖為葉倫(右)上周五在白宮向拜登總統簡報經濟情況。(路透)
拜登2日與財政部長葉倫、民主黨籍聯邦參議員舉行視訊會議。拜登指共和黨所提出6180億法案，規模太小。如果共和黨不願支持，民主黨將逕自表決通過拜登版本的紓困法案。圖為葉倫(右)上周五在白宮向拜登總統簡報經濟情況。(路透)

對於拜登總統提出1.9兆疫情經濟紓困計畫，共和黨籍聯邦參議員1日以「縮減版」替代法案回應。拜登2日與財政部長葉倫(Janet Yellen)、民主黨籍聯邦參議員舉行視訊會議時說，共和黨方面提出6180億法案，規模實在太小。如果共和黨不願支持，民主黨將逕自表決通過拜登版本的紓困法案。

搶救經濟╱拜登稱共和黨「縮減版」僅杯水車薪

在1日與10位共和黨籍參議員見面討論後，拜登2日與葉倫在未對外公開的視訊會議上均表示，共和黨提出的「縮減版」法案只是杯水車薪，如果要解決疫情危機、搶救經濟困境，就要迅速採取大規模動作才行。

就在白宮仍在爭取兩黨共識的同時，民主黨參議員2日展現微幅領先的多數優勢，以50票對49票表決通過，啟動審議拜登紓困法案的議事程序，目標是3月之前讓法案表決過關。

應付危機╱民主黨拚3月之前通過拜登版

雖然白宮與共和黨參議員的對話仍在持續進行中，但參院民主黨團的快速行動，反映了拜登上台後列為第一優先要項必須盡早落實的迫切性；某些中間路線民主黨參議員則表示，願意考慮是否修改某些法案條文，讓拜登的紓困法案能夠獲得更廣泛的兩黨支持。

「拜登談到需要國會對於紓困計畫採取大膽且迅速的行動。」參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)2日在午餐會議結束並指出，「如果我們推出規模太小的法案，我們可能會陷在疫情危機的泥沼裡長達數年之久。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)2日在記者會上重申拜登論點，並強調目前面臨的風險，並不是草擬規模太大的紓困法案，而是提供紓困援助過少，「我們必須確定民眾獲得他們需要的援助。」

民主黨籍聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)2日則表示，反對在沒有兩黨支持情況下，強行通過疫情紓困法案。他在答覆記者詢問時說，只同意在獲得兩黨支持之下，紓困法案審議繼續向前邁進。

曼欽也指出，已向拜登反應過意見，就是把重點放在疫情危機，並且鎖定在疫情當中受到衝擊最嚴重的民眾。

拜登 紓困 民主黨

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