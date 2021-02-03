芝加哥前市長伊曼紐作風強悍 可能提名任駐中國大使

盛傳拜登總統將提名前芝加哥市長伊曼紐，出任駐中國大使。(Getty Images)

國家廣播公司新聞網(NBC News)引述情人士說法報導，拜登 總統可能提名前總統歐巴馬 的白宮 幕僚長、芝加哥前市長伊曼紐(Rahm Emanuel)擔任美國駐中國大使。

美國在世界各地仍有數十位駐外大使的空缺必須補上，預計在未來幾周宣布人選；伊曼紐在政壇作風強悍，預計在外交場合得以展現強硬作為，因此拜登考慮將他派往重要邦交國；也有消息人士指出，他也可能出使日本。

白宮過去就有指派知名政治人物擔任駐中和駐日大使的前例；歐巴馬派共和黨籍前猶他州州長洪博培(Jon Huntsman)出使北京，川普上任後則派前愛阿華州長布蘭斯塔德(Terry Branstad)駐中國。

日本作為美國重要友邦，白宮也相當重視駐日人選，因此大使名單自然顯赫；歐巴馬的第一任期，就由前總統甘迺迪(John F. Kennedy)之女卡洛琳‧甘迺迪(Caroline Kennedy)出任駐日大使。

但另一位知情人士透露，白宮內部也在討論讓伊曼紐擔任駐以色列大使；不過該人士表示，伊曼紐在擔任歐巴馬的白宮幕僚長時期，與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)交惡，因此可行性不高。

伊曼紐和白宮目前未對此傳言做出評論，國務院發言人也未回應。

伊曼紐過去曾擔任聯邦眾議員，但在2009年受歐巴馬提拔為白宮幕僚長，但在2011年離任競選芝加哥市長；但在2019年，他放棄競選第三任的機會；拜登上任後，他一度為運輸部部長人選之一，但最後未被提名。