貿易代表戴琪恐被邊緣化? 支持者稱她專業冷靜將擔大任

拜登總統任命的美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

美國 貿易代表戴琪(Katherine Tai)以冷靜與善於協商的風格為人所知，46歲的她曾主導更新美國、墨西哥與加拿大原有的北美自由貿易協定(NAFTA)談判，頗獲兩黨支持與敬重；不過，戴琪身為首位華裔美國貿易代表，初來乍到拜登 總統經驗豐富的內閣圈，仍將面臨親疏之別的挑戰。

政治新聞網站Politico報導，戴琪在許多方面有別於前任貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)，後者將布魯塞爾和北京都一一惹毛過；拜登未來將修復與過去貿易戰時與外國盟友破裂的關係，戴琪將擔負起一部分重責大任。

戴琪曾任眾院歲出入委員會的首席貿易顧問，該委員會主席尼爾(Richard Neal)表示：「戴琪領導時頗能鼓舞信心，展現其智慧、溫和與穩定風格。」她堅定提出有洞見的建議，且能在面對極大壓力時保持冷靜。

戴琪曾主導NAFTA的更新法案；透過這些談判，民主黨獲得他們前所未有的勞工與環境保護，並擬以此做為未來貿易協議談判的模型；她俐落安排會議，緩和兩黨政策歧見，也因此獲得國會兩黨議員與職員的尊敬。

白宮國家經濟委員會前副主任威廉斯(Clete Willems)曾與戴琪共事過；他表示，戴琪深受民主黨和共和黨人信任，「她能在談判桌提出罕見解決辦法，彌平雙方鴻溝。」

戴琪2007年成為貿易代表署(USTR)副總法律顧問，並在2011年擔任中國 貿易執法的首席法律顧問，監管華府、中國與世界貿易組織(WTO)的爭端，隨後她在2014年加入眾院委員會。

拜登表示宣布提名戴琪為美國貿易代表時獲得廣泛支持；戴琪將接下她在華府第一個高階職位，同時她在內閣的許多同仁與拜登有深厚久遠的關係；這引發部分人士擔心，戴琪恐因此難以影響政策。

儘管如此，戴琪的支持者反駁她可能遭邊緣化的說法，並表示她會面臨這類不公顧慮，因為她是首位擔任美國貿易代表的有色族裔女性。

威廉斯表示，賴海哲跟川普也無深交，但對政府政策一樣有顯著影響力，「戴琪將帶來大量知識，不僅關乎各種議題，還會分析當前情況。」

國會貿易領袖表示，戴琪任命確認後，地位可望進一步提升；布希任內的前貿易顧問波特曼(Rob Portman)盼她維持對中國的強硬政策，並支持鼓勵WTO改革，戴琪則承諾推動以勞工為主的貿易。