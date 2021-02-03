川普律師遞狀：彈劾卸任總統 違憲

面對眾院提出的「教唆叛亂」罪名，川普首度正式回應，透過律師群否認他該為國會暴動負責。(路透)

前總統川普 律師團2日遞狀否認川普教唆支持者進攻國會，另主張參院無權審判卸任總統，但眾院彈劾 案經理人同日在彈劾案情摘要中，痛斥川普為了苟留總統權位，不惜鼓動支持者攻打國會，破壞民主制度基石，犯下「歷史性叛國」；共和黨參院領袖麥康諾表示，極有興趣於9日起聆聽兩造陳詞。

律師駁：發言受憲法第一修正案保護

紐約時報2日報導，面對眾院提出的「教唆叛亂」罪名，川普首度正式回應，透過律師群否認他該為國會暴動負責，另表示無意干涉國會確認拜登總統勝選。

川普律師群主張，前總統對支持者講的話，「各位不拚死戰鬥，國將不復成國」，此話受到憲法第一修正案的言論自由權所保障；律師們另表示，川普這句話用意不在指使暴力舉動，談的是「有必要為整體的選舉安全而戰。」

紐時指出，值得注意的是：川普律師團的辯護文，避談川普的不實宣稱，即去年11月選舉發生廣泛舞弊，他的勝選被「偷走」；但律師們主張川普相信自己贏了，所以有權「表達自己信以為實的事，即選舉結果可堪懷疑」；總而言之，即便參院有審判前官員的前例，憲法不容審判已卸任的前總統。

眾院控：對照建國諸賢言行 川普「歷史性背叛」

另一方面，眾院指派的九名彈劾案經理人慷慨陳文，指出川普「獨自該為」國會遭暴民攻打一事負責，叛國程度必寫入歷史；經理人主張，川普犯下「嚴重罪行及行為不檢」，憲法明文載有定罪的門檻，主要是因為川普動用總統職權來增加個人政治利益，不顧國家要付出代價。

華盛頓郵報報導，眾院彈劾案經理人援用建國諸賢的言行來支撐立案依據，摘出「聯邦黨人文集」(Federalist Papers)段落，拿華盛頓堅持兩屆就交出總統權，以捍衛民主，來跟川普千方百計想坐在總統位子對比。

由多數黨領袖變成少數黨領袖的麥康諾上星期跟大多數共和黨國會議員一樣，投票立案，主張眾院的彈劾前總統不合憲法，但沒能成功；麥康諾2日表示，自己打算聆聽兩造陳詞，「我認為這個憲法問題很有趣。」