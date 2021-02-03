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麥康諾斥「川粉女眾議員」為毒瘤 讚錢尼有勇氣

編譯郭宣含／綜合2日電
黨參院少數黨領袖麥康諾1日痛斥新科眾議員瑪喬瑞．格林(見圖)是共和黨毒瘤；讚賞黨內第三號人物、眾議員麗茲．錢尼是深懷信念與勇氣的領導人物。(路透)
黨參院少數黨領袖麥康諾1日痛斥新科眾議員瑪喬瑞．格林(見圖)是共和黨毒瘤；讚賞黨內第三號人物、眾議員麗茲．錢尼是深懷信念與勇氣的領導人物。(路透)

共和黨參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConMitch McConnellnell)1日批評甫新科眾議員瑪喬瑞．格林(Marjorie Taylor Greene)支持陰謀論和瘋狂謊言，還痛斥他是共和黨毒瘤；另一方面，麥康諾2日讚賞黨內第三號人物、眾議員麗茲．錢尼(Liz Cheney)深懷信念與勇氣的領袖。

麥康諾公開淌進眾院政治爭端相當罕見，從他的發言可見，他擔心共和黨內支持前總統川普的極右派人士獲得太大影響力。

部分眾院保守派共和黨人企圖將前副總統女兒錢尼逐出領導位置，因為她先前支持彈劾川普；儘管麥康諾未公開呼籲讓錢尼留下，但2日表示讚揚她的信念與勇氣，並稱她是「共和黨與美國的重要領袖」，期盼未來繼續與她共事。

共和黨參院少數黨領袖麥康諾(見圖)1日痛斥新科眾議員瑪喬瑞．格林是共和黨毒瘤；讚...
共和黨參院少數黨領袖麥康諾(見圖)1日痛斥新科眾議員瑪喬瑞．格林是共和黨毒瘤；讚賞黨內第三號人物、眾議員麗茲．錢尼是深懷信念與勇氣的領導人物。(美聯社)
共和黨參院少數黨領袖麥康諾讚賞黨內第三號人物、眾議員麗茲．錢尼(見圖)是深懷信念...
共和黨參院少數黨領袖麥康諾讚賞黨內第三號人物、眾議員麗茲．錢尼(見圖)是深懷信念與勇氣的領導者。(路透)

麥康諾首1日向國會山莊報(The Hill)披露：「暗示9月11日可能沒有飛機瞄準國會大廈，可怕學校槍擊案經過事前排練，以及柯林頓夫婦造成前總統之子甘迺迪( John F. Kennedy Jr.)墜機，說這些話的人並未活在現實世界。」

麥康諾表示：「此事無關美國家庭面臨的挑戰，也無益鞏固共和黨的實質討論。」

麥康諾並未直接提到格林的名字，但他罕見嚴厲談論眾院新科議員，凸顯他意識到格林的暴力言論與陰謀論恐重創共和黨，尤其是共和黨企圖在明年期中選舉奪下兩院之際。

目前為止，眾院共和黨人仍不願批評格林等前總統川普的支持者，以免疏遠川普的支持者。

「共和黨真正的毒瘤是只知道優雅敗選的懦弱共和黨人。」格林1日晚間在推特回應：「這就是我們輸掉美國的原因。」

麥康諾此番明確譴責，如同施壓眾院共和黨人對格林採取行動；但部分共和黨人表示，他們不樂見眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)將格林踢出眾院委員會。

共和黨溫和派眾議員金辛格(Adam Kinzinger，伊利諾州)則表示：「當然該將格林剔除，我們無法阻止她自稱是共和黨人，但我們可以也應該表達立場。」

不過其他人擔心驅逐格林恐使進一步引發分裂，一名共和黨議員表示，格林才上任30天，她的議題有多嚴重仍需長期觀察。

共和黨 麥康諾 眾院

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