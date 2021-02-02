最致命的1月 月底好轉確診病歿降

新冠肺炎入侵美國 近一年以來，元月成為最致命月份，單月病歿逾9萬5245人，過去一周平均單日約3150人病逝；不過月底疫情 開始好轉，隨著疫苗 接種加速和防疫去政治化，29日新冠確診新增人數比三周前大減40%，周末住院病患也在近兩個月以來首度低於10萬人。

根據約翰霍普金斯大學數據，截至1日晚間，美國確診2630萬2014例，死亡44萬3060人；全球新冠肺炎確診1億336萬9524例、死亡223萬6351人。

元月為美國疫情最致命月份，光是1月便有近10萬人病歿，過去一周平均單日新增約3150人，雖稍低於1月中高峰，但仍高於去年9月和10月單日不到1000人的數字。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)疫苗諮詢委員會成員歐菲特(Paul Offit)表示，民眾更容易在冬季群聚，加上還是有許多人拒戴口罩或維持社交距離，「我認為未來六周或兩個月會很辛苦，病歿人數恐再增加10萬至15萬人。」

華盛頓大學「衛生指標與評估研究所」(IHME)也預估，美國未來兩個月新冠病歿人數恐再增約12萬人。

不過美國29日新冠確診平均新增案例已比三周前高峰減少40%，從1月中平均單日新增近25萬人降至目前14萬8000人，而且全美50州新增確診案例都下滑。

雖然單日新冠確診減少可能無法呈現真實染疫數據，但檢測陽性率也跟著降低，這表示疫情擴散已趨緩。

其他指標也凸顯美國疫情開始趨緩；根據新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據，美國從1月30日起，染疫住院人數首度降到10萬人以下，並與日遞減至1日9萬3536人；上次染疫住院病患少於10萬人是12月1日。

波士頓學院全球衛生計畫主任蘭崔根(Philip Landrigan)表示，接種新冠疫苗是確診大減的其一原因，但並非主因；他表示，過去幾周新冠危機大幅「去政治化」，越來越多民眾理解疫情威脅並協助防疫。

另外根據最新公布的研究，自疫情2020年3月剛開始爆發以來，新冠病毒療法與醫院照護方式改善，使加護病房死亡率降低超過三分之一，但這樣的進展可能因病毒新變種而將停滯。

這項研究報告發表於最新一期「麻醉」(Anaesthesia)學刊。根據研究，醫護人員剛開始面對第一波疫情時，對於如何對抗新冠病毒還沒頭緒，但現在手邊有一些有效的藥物與療法，可協助重症患者改善病況。根據對全球加護病房新冠患者死亡率所做的大規模統合分析發現，死亡率在2020年10月降至36%。同一批作者在稍早的分析中發現，截至2020年5月底，加護病房死亡率從3月底的60%降至42%。

拜登總統上任一周半後，全美平均單日分發約130萬劑新冠疫苗，遠高於先前100萬的目標；聯邦疾病防治中心(CDC)表示，逾590萬名美國人已接種兩劑疫苗，但多數療養院員工因對疫苗有疑慮而不願施打。

美國已出現首度於英國、南非和巴西現蹤的三種新冠變種病毒，越多種類病毒在美國傳播就更易出現突變；流行病專家呼籲美國人若能接種疫苗就盡快施打，防疫措施不容鬆懈。