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拒戴口罩、參加國會暴動 航空公司3千人禁飛黑名單

編譯林育正╱綜合1日電

許多搭機不戴口罩或曾參加國會暴動的民眾，已陸續被列入航空公司的禁飛名單，目前總共已有超過3000人被列在禁飛名單上。

與聯邦政府為防範恐怖攻擊的禁飛名單不同，為保障乘客安全，目前航空公司也有各自的禁飛名單；除了美國航空與西南航空拒絕公布禁飛人數外，最多的是達美航空的950人與聯合航空的610人，邊疆航空(Frontier Airlines)也有550人；名單上的大部分乘客預計將被禁飛至疫情和緩，不必強制戴口罩時。

拜登總統已簽署行政命令，規定民眾搭乘公共交通工具必須戴口罩，也包括搭飛機的旅客；聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)也發布聲明表示：「FAA了解乘客威脅與暴力行為已嚴重干擾飛行，而上述行為大多來自拒絕帶口罩和近期的國會暴動。」

在國會暴動後，聯合航空發言人透露已禁飛60人，阿拉斯加航空也禁飛32人；空服人員協會(Association of Flight Attendants)更譴責暴力行為是「空中威脅」。

暴動後的1月8日，達美航空從華府飛往明尼亞波利斯的班機上，就有兩名乘客被請下機；同一日在美國航空的班機上，更有乘客行為不檢，惹得機長直接衝出駕駛艙大聲斥責。

空服員協會主席莎拉‧尼爾森(Sara Nelson)日前也表示：「鬧事群眾在許多前往華府班機上的行為不僅讓人無法接受，更嚴重危害所有乘客的安全；許多搭機乘客也參與了國會暴動，他們在華府的暴力行為，必須讓航空公司再三評估；這些乘客的行為宛如與美國的政府與民主作對，搭機飛行的權利理應遭剝奪。」

日前FAA已提醒搭機旅客，若在機上出現脫序行為，不僅將面臨最多3萬5000元的罰款，更可能遭判處有期徒刑。此外目前全國各地機場的航廈，也加派維安警力維護秩序。

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