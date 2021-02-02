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染疫後血糖上升 14%重症者併發糖尿病

編譯林梅婕╱綜合1日電

醫學雜誌「糖尿病、肥胖與代謝」(Diabetes, Obesity and Metabolism)發表的一項全球分析報告指出，約14.4%的新冠肺炎重症住院患者皆罹患糖尿病，顯示病毒有加重糖尿病發生的比率；此外，專家們對於孕婦是否該接種疫苗也持不同意見，使孕婦們陷入兩難。

研究人員透過全球3700名罹患新冠肺炎、且出現失控性高血糖症狀的患者進行多達八項的研究，不過作者表示，導致高血糖的原因可能和長期處於重症狀態有關，或是治療期間使用類固醇所造成，但不可忽視新冠病毒可能是直接造成該病症的主因。

其中許多患者完全沒有糖尿病史，有些人在染疫後血糖上升，但出院後就恢復正常；然而，去年11月27日發表的這項報告也指出，有些人在出院後才被診斷已罹患糖尿病。

馬里蘭州貝塞斯達的「郊區醫院」(Suburban Hospital in Bethesda)原本就有許多固定前來治療糖尿病的患者，疫情爆發後患者急劇暴增；該醫院治療糖尿病的醫生齊爾伯明(Mihail Zilbermint)說：「我們很肯定，罹患糖尿病的患者確實增加了。」

新冠病毒主要攻擊人類的肺部，但最近患者們出現血栓、神經系統失調、或影響腎臟和心臟功能的情形也愈來愈多；儘管研究人員尚無法確定病毒僅是惡化原有的病症、或是直接造成糖尿病生成，但應該很快就確立血糖上升是否為併發症之一。

疫苗研發商至今對於孕婦是否應接種疫苗仍無法給予明確的答案，目前已釋出疫苗的製藥公司輝瑞(Pfizer)及莫德納(Moderna)在試驗期間也沒有開放孕婦登記，使得專家們缺乏相關數據進行判斷。

世界衛生組織(WHO)以研究數據不足為由，不建議孕婦接種疫苗，除非是經常處於染疫風險極高的環境中；不過該組織29日又在官方網站上提出，「我們沒有足夠的證據相信，孕婦接種疫苗的風險會大於預防疾病的好處」。

儘管如此，聯邦疾病防治中心(CDC)、美國婦產科醫師學會及非營利組織母胎醫學學會(Society for Maternal-Fetal Medicine)仍建議，妊娠期間接種疫苗應交由孕婦自行決定，也可多和醫生進行諮詢。

糖尿病 疫苗 血糖

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