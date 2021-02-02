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白宮急購850萬份居家快篩劑 準確率達9成、15分鐘知結果

編譯陳韻涵╱綜合1日電
澳洲製造Ellum製作的新冠病毒居家自檢測儀，檢測準確率達90%，圖為平常人自測新冠疫苗。(路透)
澳洲製造Ellum製作的新冠病毒居家自檢測儀，檢測準確率達90%，圖為平常人自測新冠疫苗。(路透)

聯邦公衛官員1日宣布一項2億3000萬元擴大非處方新冠病毒居家檢測的計畫，目標在一個月內檢測850萬名國人；白宮防疫小組專家敦促符合資格者迅速接種疫苗，並要各州別預留第二劑疫苗，先讓愈多人接種愈好。

不管有無症狀 都能測得出來

白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)表示，澳洲製造Ellum製作的檢測準確率達90%到95%，無論患者是否出現症狀都測得出來；Ellum預計在2月到7月期間，每個月配送10萬劑檢測到美國。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)去年12月核准Ellum檢測，此檢測使用的拭子叫鼻腔拭子等新冠檢測更不具侵入性，結果在15分鐘後便能發送到受檢者的手機。

澳洲製造Ellum員工正在加班生產已獲美國FDA核准的非處方新冠病毒居家檢測儀。...
澳洲製造Ellum員工正在加班生產已獲美國FDA核准的非處方新冠病毒居家檢測儀。(Getty Images)

拉維特說：「當前要務是讓簡易檢測更普及。」

抗疫小組喊話各州：別留第二劑

斯拉維特及其他白宮抗疫小組成員呼籲各州不要留第二劑疫苗，第二劑疫苗至少要在首劑疫苗注射後三到四周才能接種。

「我們相信，部分健康照護員經常為已經接種第一劑疫苗者保留第二劑疫苗。」斯拉維特說： 「我們了解箇中緣故，但不希望這樣的情況發生，此情形也不應該發生。」

白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特1日表示政府將擴大非處方新冠病毒居家檢測的計畫。(美...
白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特1日表示政府將擴大非處方新冠病毒居家檢測的計畫。(美聯社)

部分提供者保留疫苗，是擔心屆時沒有庫存；對此，斯拉維特說明：「這就是政府會提供持續三周的窗口，讓各單位了解預期獲得疫苗數量的原因」。

斯拉維特說：「這樣一來，各州及疫苗提供單位能更迅速的讓民眾接種第一劑疫苗，而第二劑疫苗也會及時配達。」

佛奇：不管是什麼疫苗、趕快接種

拜登總統的新冠肺炎首席顧問佛奇(Anthony Fauci)也呼籲國人接種疫苗，無論疫苗廠牌為何。

佛奇說：「考量我們對於疫苗流量日漸充足更加有信心，我們不想要留著第二劑疫苗備用，讓更多人接種第一劑疫苗愈好。」

佛奇同時提出候選疫苗效能不足的憂慮，嬌生(Johnson & Johnson)疫苗整體效能只有72%，遠不及已獲得FDA緊急批准使用的莫德納(Moderna，效能94%)和輝瑞(Pfizer，效能95%)。

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