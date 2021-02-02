怎樣才安全？ 變種病毒來襲 打了疫苗還是怕怕的

變種病毒確診案例逐漸增加之際，許多已經接種新冠疫苗的民眾開始感到惴惴不安。(美聯社)

新冠變種病毒 確診案例逐漸增加之際，許多已接種新冠疫苗 的民眾開始感到惴惴不安，無法確定做哪些事情是安全的，除了思考著日常生活習慣是否應該調整之外，還擔心自己應該怎麼做，才能保護還沒有打疫苗的兒女。

華盛頓郵報1日報導，住在奧克拉荷馬州諾曼(Norman)的70歲退休會計師威爾遜(Marc Wilson)表示，施打第二劑新冠疫苗後，滿心歡喜的第一個念頭，就是重回疫情 爆發前的生活常態，例如游泳。但他發現，過去絕大多數的日常活動，包括到食物銀行及遊民收容所當義工等，都必須等到疫情獲得控制才能恢復。

報導分析，國家過敏和傳染病研究院(NlAID)院長佛奇(Anthony Fauci)先前便曾警告，施打新冠疫苗絕非等同獲得「免死金牌」，隨著變種病毒紛紛出現，最近剛接種疫苗的民眾被迫面對自我風險評估：做哪些事情是安全的？去哪些地方是安全的？我到底該如何與還沒打疫苗的人互動才好？

華郵指出，這些問題的答案都不簡單。目前疫苗分配有著不均勻的狀況，醫護人員及老年人排在優先順序，數千萬民眾則仍在排隊，是否已施打疫苗因此牽動著家庭成員與社區民眾之間，在疫情期間的互動關係。

連續好幾個月居家避疫、染疫風險最高的祖父母，現在可能因為已打了疫苗，反而比年輕的兒孫們擁有更好的保護效果。

69歲的珍‧索羅門(Jan Solomon)連續好幾個月負責出門買菜，好讓72歲丈夫可以留在家裡不必出門。但現在夫妻兩人都將接受疫苗施打，反而開始擔心起同住一個屋簷下的35歲兒子。索羅門說：「我們必須保護兒子，我們不想成為病毒傳播者。」

華郵指出，對於施打疫苗之後的病毒保護，科學家目前仍然無法確認；許多公衛專家呼籲已打過疫苗的民眾應該持續戴口罩，並保持社交距離。

另外，傳染力較強的變種病毒在美國陸續出現，已施打的疫苗對於變種病毒究竟有多少保護效果，科學家也正在跟時間賽跑，探究真相。