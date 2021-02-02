何時輪到我？第一線、少數族裔員工望疫苗興嘆

全美接種新冠疫苗，過程出現少數族裔接種偏低的種族現象。圖為費城退伍軍人醫療中心內排隊等候施打疫苗的非洲裔居民。(美聯社)

新冠肺炎疫苗 釋出距今已超過一個月，仍有許多第一線且從事必要行業的員工無法順利接種疫苗，尤其是在食品業或超市工作的人，而這些領域中的有色人種在疫情中更是弱勢。

今年51歲的負責管理全球連鎖食品雜貨店Food 4 Less的洛杉磯倉儲經理諾瑪‧拉維(Norma Leiva)，每天早上她都要和來自世界各地無數的送貨員打交道，有時甚至還要幫客戶協助處理問題；晚上她必須不斷祈禱，自己沒有不慎將病毒帶回家，傳染給同住、年事已高的婆婆。

全國上下都不斷使疫苗接種的速度提升，部分地區則選擇放寬接種年紀至65歲以上，卻也壓縮到部分必要性產業的前線員工接種疫苗的權利，其中又以非裔 和西語裔為大宗，拉維說：「我們的工作領域裡，真的大多都是非裔和西語裔人士。」

全美接種新冠疫苗，過程出現少數族裔接種偏低的種族現象。圖為洛杉磯超市Food 4 Less員工(左)為顧客噴灑消毒劑。(路透)

拉維原以為自己應該被列入第一線必要行業人員，可優先接種疫苗；但加州政府卻先放寬接種疫苗的年紀限制，讓她不禁懷疑什麼時候才輪到自己。

根據聯邦疾病防治中心(CDC )統計，非裔與拉丁裔染上新冠肺炎的住院比率較白人多出三至四倍，死亡率也高三倍。

然而，CDC前代理主任貝瑟(Richard Besser)指出，許多低薪員工很難能享有病假待遇，但他們卻是最容易受到感染的一群人；加上現階段尚無法提供足夠的疫苗給所有符合接種資格的人，從事必要性產業的有色人種在取得疫苗更顯得弱勢。

此外，變種病毒的蔓延使傳播更加快速，也使疫苗接種的速度更難追上病毒；根據2018年諾貝爾經濟學獎得主羅莫(Paul Romer)的說法，必須將每日接種疫苗的人數提升至300萬人，也就是現階段的兩倍，才能使疫苗追上病毒擴散的速度。

先前曾有專家小組向CDC建議，由於必要行業人員大多無法在職場上保持社交安全距離，第二優先接種疫苗的族群應納入必要性工作的前線員工及75歲以上的長者才是。

不過去年如佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)及德州州長艾伯特(Greg Abbott)等地方政府高層，都自行下修接種疫苗的最低年紀至65歲。