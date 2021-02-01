新冠病毒不斷在變異 美專家籲快打疫苗 加強群體防疫

愈來愈多變種病毒的病例出現，公衛專家呼籲民眾戴口罩、保持社交距離、盡快打疫苗，強化群體防疫效能。圖為在紐約市甘迺迪國際機場的航站大廈人人戴口罩。(美聯社)

全美目前已有逾3100萬人接種，且新冠疫苗 近期確診人數持續下降；不過，公衛專家表示，新冠病毒只要持續傳播就會不斷變種，呼籲當局加速讓民眾接種疫苗，且鼓勵符合資格者挽袖接種，強化群體防疫效能。

隨著愈來愈多變種病毒的病例出現，各地新冠疫苗的接種速率逐日增加；華盛頓郵報(WP)追蹤數據顯示，1月31日成為美國連續第12天逾100萬人接種疫苗的日子，也是逾150萬人接種疫苗的連續第三天。

約翰霍普金斯大學健康安全中心主任英格萊斯比(Tom Inglesby)說：「疫情 只要在世界上持續發生，病毒就會持續變種，遏止病毒擴散很重要；戴口罩、避免群聚、降低社交互動，直到疫情受到控制；若有機會接種疫苗，或符合接種資格，必須接種。」

拜登總統已指示加快疫苗接種的速度，希望於就任百日內達成1億劑接種的目標，且希望每日接種150萬人。

白宮新冠病毒諮詢委員會成員、明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特霍姆(Michael Osterholm)說，讓國人接種首劑疫苗成為當前要務，未來六到14周可能出現變種病毒病例激增的情況。

他說：「若此情況發生，美國可能面臨空前慘況；我們仍然希望讓每個人都接種兩劑疫苗，但必須先讓所有65歲以上長者接種第一劑，藉此降低未來幾周的重症及死亡情況。」

聯邦疾病防治中心(CDC )前主任費和平(Tom Frieden)推文警告，病毒很可能演化至疫苗難以保護的程度，「必須雙管齊下，接種疫苗並遏止病毒擴散。」

曾暫代CDC主任的羅伯特伍德強生基金會(RWJF)主席暨執行長貝瑟(Richard Besser)提到，讓國民擴大接種疫苗很重要，但接種疫苗的對象也很關鍵，當局需要更多數據，瞭解高風險族群是否已受到疫苗保護。

目前僅有少數幾州確切追蹤接種疫苗的對象，部分以種族和年齡分類，但並非各州皆然。

CDC統計數據顯示，截至上月31日全美已配送逾4993萬劑莫德納和輝瑞/BioNTech的疫苗，其中逾3112萬劑已使用。

CDC表示，全美已有逾2520萬人接種第一劑疫苗，另超過565萬人在上月底前完成兩劑疫苗的接種。

隨著人們的防疫警覺性提高和疫苗普及，上月底全美新冠確診人數持續下降，1月29日確診病例降至三周前確診高峰的40%。確診住院人數是疫情曲線的指標之一，住院人數在1月中旬達到高峰後已顯著下降。