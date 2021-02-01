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路跑總監、得來速餐廳經理善於規畫 讓疫苗接種更順

記者胡玉立／綜合報導
波馬賽事總監麥克吉利夫瑞用自身經驗協助疫苗接種。(美聯社)
波馬賽事總監麥克吉利夫瑞用自身經驗協助疫苗接種。(美聯社)

新冠疫情這場「馬拉松」戰役，目前正邁入病毒檢測疫苗接種同步大規模進行的階段，全國各地每天都有數以百萬計要求註冊、安排時間進行檢測和接種等大小狀況發生，結合民間企業有關活動規畫與主持、物流管理後勤等實用技能的創意解決方案，正不斷湧現。

歷史悠久的波士頓馬拉松比賽已延到秋天，但波馬賽事總監麥克吉利夫瑞(Dave McGillivray)正忙著運用他30多年打理賽事的組織管理深厚經驗，協助處理疫苗接種這項「另類賽事」。

麥克吉利夫瑞被麻州聘請到吉列體育場(Gillette Stadium)和芬威球場(Fenway Park)與其他物流專家一起處理疫苗接種活動。他說，「我們的活動管理技能竟然可以活用在管理大型疫苗接種據點上，真是神奇。」

來源：WCVB Channel 5 Boston YouTube頻道

在華盛頓州，連鎖咖啡店星巴克和電商巨頭亞馬遜公司也都被要求提供疫苗接種服務和後勤支援，代表食品和商業工人的工會，正協助此項工作進行。在加州，受疫情嚴重打擊的迪士尼樂園及另一主題樂園「六旗魔法山 」(Six Flags Magic Mountain)也在進行大規模疫苗接種工作。

當南卡羅來納州芒特普林森市(Mount Pleasan)「得來速」(drive-through)病毒檢測站電腦故障導致現場「大塞車」，市長打電話給當地Chick-fil-A快餐店經理沃科維亞克(Jerry Walkowiak)求援，希望提供處理「得來速」的豐富經驗。果然，經過一番梳理，檢測站等待時間從一小時縮減成15分鐘。

其他州也在尋求牙醫、驗光師甚至獸醫的幫助，好儘快將疫苗注射到民眾身上。

美國路跑者俱樂部(Road Runners Club of America)執行總監納克(Jean Knaack)說，由路跑比賽組織者來分發疫苗是很自然的事。該協會每年批准數千場路跑活動和鐵人三項賽事。

麥克吉利夫瑞則表示，他感謝能利用馬拉松比賽的專業知識來幫助結束疫情；而且，與麻州疫苗接種簽約合作，讓他的公司DMSE Sports得以在疫情下存續。他說，「疫情讓一切停擺，我們幾乎破產。但現在我們正致力於可能是有史以來最大的任務—拯救生命並讓人健康。」

波馬賽事總監麥克吉利夫瑞展示自己「完成接種」的紀念章。(美聯社)
波馬賽事總監麥克吉利夫瑞展示自己「完成接種」的紀念章。(美聯社)

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