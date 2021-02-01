州府謹慎鬆綁防疫 仍憂新變種肆虐

基於染疫和住院人數增長趨緩，各州紛紛放鬆對餐廳等行業的防疫限制，但更具傳染性的變種新冠病毒來勢洶洶，許多州仍不敢懈怠，但求謹慎部署。

公衛專家表示，放寬措施是有可能讓染病率上升，但如果公眾戴口罩、保持社交距離並高度警戒，有節制地鬆綁還是可行的。密西根大學公衛教授蒙托(Arnold Monto)表示，「依染疫上升或下降頻率來調整限制，沒有絕對完美的正確作法。」

密西根州過去兩周染疫率降至全美第五低，州長惠特默(Gretchen Whitmer)決定這周起，酒吧和餐館可開放室內營業，但客容量只能占25%，10時以前得關門。上次密州允許室內營業是兩個半月前。

伊利諾州芝加哥及周邊郊區周末也開始允許室內用餐，上次開放是去年10月。菲爾德博物館(Field Museum)和謝德水族館(Shedd Aquarium)等主要文化景點也重新開放。

華府為期一個月的室內用餐禁令也在最近結束，但紐約市 仍禁止室內用餐。加州 州長紐森(Gavin Newsom)上周解除去年12月下達的「居家令」，餐館和禮拜場所將獲准在戶外進行，商店容許更多消費者入內。

來源：Los Angeles Times YouTube頻道

但並非所有地方都採取謹慎態度。北達科他州染疫率降至全美第二低之後，共和黨州長柏根(Doug Burgum)1月放寬餐廳和酒吧人數限制，全州強制戴口罩命令也在上周結束。柏根說：「戰鬥遠遠沒有結束，但我們肯定現在看到了隧道盡頭的光亮。」

約翰霍普金斯大學公衛實踐和社區參與副院長夏弗斯坦(Joshua Sharfstein)警告，這麼做可能帶來巨大風險，「重新開放不是不合理，但如果大家以為可以就此假裝病毒不存在，我們將被打回原狀。限制會讓病毒消失。你可以重開看看。 但這些變體一旦真正流行起來，未必容易控制。」

過去兩周新確診病例、新增死亡人數，以及住院人數均逐漸下降。不過，公衛專家警告，可能更具殺傷力、傳染性更強的英國變種病毒 ，3月前可能成為美國主要感染源。目前有20多州傳出病例；其他變種病毒還包括南非及巴西病毒等。