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急！多處高風險長照機構 居民等不到接種

編譯林育正／綜合31日電
在佛州90歲艾佛瑞老太太上月21日接種疫苗。(美聯社)
在佛州90歲艾佛瑞老太太上月21日接種疫苗。(美聯社)

新冠肺炎疫苗施打已有一段時間，但現在仍有許多高風險的長照機構居民還未等到接種，使他們備感焦慮。

雖然長照居民與員工被列為優先接種對象，CVS和華格林(Walgreens)等連鎖藥局也加快腳步，但長照居民可能必須等到2月中旬之後。哈佛醫學院醫療政策教授格拉博夫斯基(David Grabowski)說：「每個禮拜一直等不到疫苗是非常嚴重的狀況，整個過程還是太慢了。」

但在許多地區，長照機構居民與員工還未全數完成接種，政府卻開放其他民眾接種疫苗。威斯康辛州居民蘿拉‧弗切提奇(Laura Vuchetich)就表示，她80多歲的雙親還未接種，當地竟然就開始為20多歲的健康年輕人注射疫苗。她說：「我媽媽去年才心臟病發，應該排在很前面才對，這讓我難以接受。」

根據聯邦政府去年秋季的資料，每五位長照居民就有一人死於新冠肺炎，與大眾平均40人有一位染病死亡相比，比例差距甚大。

截至1月31日，聯邦疾病防治中心(CDC)統計顯示，目前全國長照機構已有350萬人接種，與格拉博夫斯基預測，達到全面免疫的1000萬還有段距離。

而除了居民需要24小時照顧的長照機構外，還有居民需要較少協助的生活輔助機構需要接種。

在大部分的州，政府將長照機構接種工作交由CVS和Walgreens藥局，藥局人員預計必須前往每個機構三次來完成注射。CVS發言人克勞福德(TJCrawford)表示，大部分居民在第二次探訪便能完成接種，而大部分生活輔助機構和其他院所的第三次探訪，預計在3月中旬，最晚在4月就能完成首批注射。

不過在等待期間，居民和員工只能希望新冠病毒不會捲土重來，或在機構內爆發。

但負責注射的藥局也面臨許多難題，有部分長照機後有多數員工在第一次探訪時婉拒接種；當有地區疫情爆發，藥局更得重新安排接種時程。

CVS和Walgreens也都表示，何時開始為生活輔助機構注射的決定權掌握在州政府手上。12月開始作業後，已完成第一劑注射，但有些州要求在1月中旬才能開始作業。

佛州86歲韓若特老太太(右)與83歲朋友蘇通(中)上月21日結伴接種新冠疫苗。(...
佛州86歲韓若特老太太(右)與83歲朋友蘇通(中)上月21日結伴接種新冠疫苗。(美聯社)

長照 藥局 疫苗

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