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搭大眾運輸「戴口罩」新規今生效 國安部授權TSA執法

編譯林梅婕／綜合31日電
CDC明令1日起任何人搭乘公共運輸工具都必須面戴口罩，在機場由TSA人員來執行戴口罩的新規。圖為月15日在西雅圖市國際機場航站大廈的旅客接受TSA人員檢查。(美聯社)
CDC明令1日起任何人搭乘公共運輸工具都必須面戴口罩，在機場由TSA人員來執行戴口罩的新規。圖為月15日在西雅圖市國際機場航站大廈的旅客接受TSA人員檢查。(美聯社)

國土安全部31日宣布，強制要求經過檢查站及所有搭乘各種交通工具的乘客都必須配戴口罩，並授權由聯邦運輸安全局(TSA)所有人員執行；此外，公衛專家也呼籲民眾應將口罩「升級」，可戴更高階的醫療口罩如N95、或是直接帶兩層口罩。

聯邦疾病防治中心(CDC)上周發出命令，要求民眾無論是搭乘飛機、火車、公車、船隻、地鐵、計程車或共享專車等交通工具，包括所有機場及任何交通站的範圍內，都應強制配戴口罩；該命令將於1日晚間11時59分正式生效。

國安部代理部長佩科斯奇(David Pekoske)31日簽署「國家緊急命令」(Determination of National Emergency)，授權TSA人員在聯邦管轄區內可執行並維護「所有乘客必須配戴口罩」的命令。

來源：WKYC Channel 3 YouTube頻道

為增強口罩的防護效果，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)日前甚至表示，「帶兩層口罩的防護效果更好，是非常合理的」。

前CDC主任費和平(Tom Frieden)更表示：「變種病毒的傳播力已經提升，我們必須強化防範措施，防疫不能只做原本該做的，而是要做得比原本更好」，呼應口罩升級一說。

CDC也鼓勵民眾應選擇貼合性能較佳的口罩，而且帶有「兩層或以上、可水洗、不妨礙呼吸」的布料，至於醫療用等級的口罩仍應以醫護人員使用優先為主。

不過，佛奇27日與新任CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)一同現身有線電視新聞網(CNN)節目時，兩人的態度卻有所保留，僅表示民眾應遵守CDC的防疫守則，但其中並未提及應使用具有醫療等級的N95或兩層口罩。

曾進行口罩有效性相關研究的維吉尼亞理工學院(Virginia Tech)工程學教授馬爾(Linsey Marr)建議，民眾可利用過濾效能較高的布料，如吸塵器內的真空袋，並夾在兩層高密度的編織布料中間，自製三層口罩。

美國官員對口罩的重視程度，比起其他亞洲國家落後些許，尤其新加坡和南韓早已開發成熟的高品質口罩生產線；直到近幾周英國變種病毒四處橫行，歐洲國家也才開始實施強制配戴醫療口罩的命令。

早在去年春天，麻州布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)醫師兼哈佛醫學院臨床醫學教授卡蘭(Abraar Karan)就向政府建議，應大量生產舒適且有效防護的口罩，他說：「我們一直都需要更好的口罩，事實上，我們一開始就需要它。」

CDC明令1日起任何人搭乘公共運輸工具都必須面戴口罩，在機場由TSA人員來執行戴...
CDC明令1日起任何人搭乘公共運輸工具都必須面戴口罩，在機場由TSA人員來執行戴口罩的新規。圖為在洛杉磯市國際機場航站大廈前TSA人員。(Getty Images)

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