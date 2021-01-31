國會暴動 華郵：武裝組織協調戰鬥 民主、共和兩黨總部遭放炸彈

FBI正在懸賞緝拿圖中這名男子，渉嫌在6日國會暴動開始前在民主黨與共和黨兩黨的華府全國黨總部前置放土製炸彈。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)偵辦國會山莊6日暴動事件時發現，前總統川普的死忠支持者動用暴力前先經過計畫、協調，而事件前一晚，民主、共和兩黨華府 總部都有人安裝土製炸彈；聯調局幹員指出，這起偵辦規模之大，為九一一恐怖攻擊事件以來之最。

「華盛頓郵報」30日報導，聯調局各地幹員正努力釐清國會山莊遭攻擊前，千百名闖國會暴民之間的關係、目標、動機及所做所為；優先事項在了解那場暴力事件，預謀及協調到多大程度。

FBI發布通告，懸賞緝拿圖中炸彈客。(美聯社)

華郵 讀過聯調局製作的調查報告；報告中提到，有人貼文揚言：「準備戰鬥。國會必須聽到玻璃被打破、門戶被踢開的聲音。」另外還貼出一張地圖，提到串連國會山莊各處的地道；自行組建的民兵組織成員幾天前便盤算闖入國會。

聯調局幹員十分謹慎，畢竟各地挺川團體若只是集結志同道合者，舉辦政治示威，是受憲法第一條修正案保護的，與組織武裝部隊進攻國會大不相同；目前偵辦行動的主旨，在區別哪些人屬前者，而哪些人則扮演關鍵角色，協調並遂行攻擊國會事件。

視頻及呈堂證據顯示，包括「驕傲男孩」等幾群武裝組織顯然協調好行動方式，6日大約下午１點前在國會西面集結整併，再往前行，聽從不同頭目的指揮呼喊口號，再攻打行人出入口，一切在幾分鐘內便搞定，叫駐紮當地的警方措手不及。

當天下午12點45分群眾暴增之前，警方首度收到報告，指國會山莊東南邊的共和黨全委會大樓後方被安置了土製炸彈，過沒多久，民主黨全委會大樓也發現另一具爆炸裝置；調查人員指出，兩枚有引線的爆裂物都填塞了端螺帽、木屑及火藥，咸信在前一晚便已裝好。

幾位執法官員認為，安裝兩枚土製炸彈的用意，是想在關鍵時刻引開國會山莊警力。

聯調局另想判定有多少人雖沒隸屬任何組織，但前來華府就是存心求戰；該局備忘錄指出，死忠挺川人士前往華府之前就想動武；那群人揚言，「別說我們只來遊行 、示威、抗議，去華府就是準備開戰，沒爭取到總統，就壯烈犧牲。」