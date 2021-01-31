國會暴動 華郵：武裝組織協調戰鬥 民主、共和兩黨總部遭放炸彈
聯邦調查局(FBI)偵辦國會山莊6日暴動事件時發現，前總統川普的死忠支持者動用暴力前先經過計畫、協調，而事件前一晚，民主、共和兩黨華府總部都有人安裝土製炸彈；聯調局幹員指出，這起偵辦規模之大，為九一一恐怖攻擊事件以來之最。
「華盛頓郵報」30日報導，聯調局各地幹員正努力釐清國會山莊遭攻擊前，千百名闖國會暴民之間的關係、目標、動機及所做所為；優先事項在了解那場暴力事件，預謀及協調到多大程度。
華郵讀過聯調局製作的調查報告；報告中提到，有人貼文揚言：「準備戰鬥。國會必須聽到玻璃被打破、門戶被踢開的聲音。」另外還貼出一張地圖，提到串連國會山莊各處的地道；自行組建的民兵組織成員幾天前便盤算闖入國會。
聯調局幹員十分謹慎，畢竟各地挺川團體若只是集結志同道合者，舉辦政治示威，是受憲法第一條修正案保護的，與組織武裝部隊進攻國會大不相同；目前偵辦行動的主旨，在區別哪些人屬前者，而哪些人則扮演關鍵角色，協調並遂行攻擊國會事件。
視頻及呈堂證據顯示，包括「驕傲男孩」等幾群武裝組織顯然協調好行動方式，6日大約下午１點前在國會西面集結整併，再往前行，聽從不同頭目的指揮呼喊口號，再攻打行人出入口，一切在幾分鐘內便搞定，叫駐紮當地的警方措手不及。
當天下午12點45分群眾暴增之前，警方首度收到報告，指國會山莊東南邊的共和黨全委會大樓後方被安置了土製炸彈，過沒多久，民主黨全委會大樓也發現另一具爆炸裝置；調查人員指出，兩枚有引線的爆裂物都填塞了端螺帽、木屑及火藥，咸信在前一晚便已裝好。
幾位執法官員認為，安裝兩枚土製炸彈的用意，是想在關鍵時刻引開國會山莊警力。
聯調局另想判定有多少人雖沒隸屬任何組織，但前來華府就是存心求戰；該局備忘錄指出，死忠挺川人士前往華府之前就想動武；那群人揚言，「別說我們只來遊行、示威、抗議，去華府就是準備開戰，沒爭取到總統，就壯烈犧牲。」
上一則
憂妨礙1.9兆紓困案 拜登盼參院彈劾川普要簡短、盡快完成
下一則
FB留言