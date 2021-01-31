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「與川普通了很棒的電話」 外界逼辭職…格林「推」川普擋砲火

編譯郭宣含／綜合30日電
新科國會眾議員格林因為倡議陰謀論Q，遭國會民主黨抵制，共和黨也不認同。她30日稱得到前總統川普的致電支持。(美聯社)
新科國會眾議員格林因為倡議陰謀論Q，遭國會民主黨抵制，共和黨也不認同。她30日稱得到前總統川普的致電支持。(美聯社)

共和黨眾議員瑪喬瑞．格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)近期因歧視言論鬧得滿城風雨，她30日在推特表示與前總統川普通話，並感謝川普支持；同時眾院共和黨領袖面臨漸大的壓力，許多外界重要團體呼籲共和黨譴責格林，眾院民主黨人也要求格林辭職或退出委員會。

飽受批評的格林30日在推特狂發貼文，她表示與川普通了「很棒的電話」，並感謝川普力表支持；「更重要的是，美國人民100%忠於川普，因為川普也100%忠於人民與美國優先政策。」

格林也批評民主黨攻擊與媒體嗜血，「民主黨人現在攻擊我，就像他們一直以來抨擊川普一樣」；格林表示，有人民支持，她永遠不會被打倒，而且也不會因為支持陰謀論一事而道歉。

在一片撻伐聲中，眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)辦公室表示，麥卡錫下周將與格林會晤，並視對話情況再決定是否懲罰格林。

格林之前支持種族主義言論、參與「匿名者Q」(QAnon)陰謀論，並質疑國內死傷最嚴重校園槍殺案的真實性；她進國會前有過許多冒犯言論與影片，而這些爭議浮出檯面的時機點恰好是她在2020年競選初期，要制裁她變得更複雜。

政治新聞網站Politico揭發由格林製作並公布在臉書的諸多種族主義影片後，共和黨領袖去年夏季爭相譴責格林，但在那之後，格林仍順利進入共和黨初選並加入會議；格林贏得川普及許多知名共和黨盟友支持。

不過，民主黨反對聲浪日益強烈；眾議員妮姬亞．威廉斯(Nikema Williams，喬治亞州)和莎拉．賈克伯斯(Sara Jacobs，加州)29日下午首度首度針對格林提出審查決議，並呼籲她辭職。

這是近日眾院民主黨人提出的多項懲罰作法之一，戈梅茲(Jimmy Gomez，加州)的決議案則試圖將格林踢出眾院；黛比．沃瑟曼．舒茲(Debbie Wasserman Schultz，佛羅里達州)提議將格林踢出她參與的委員會。

格林事件變得更具爭議，另一個跡象就是民主黨新進眾議員蔻瑞．布希(Cori Bush)29日在推特表示，格林與她的幕僚13日未戴口罩在走廊「指責」她，「為了我的團隊安全，我要搬走，遠離她的辦公室。」

布希表示，在那前一天，多名眾院同仁才宣布確診新冠肺炎，因為這群同事在國會暴動時與格林待在同一個房間。

布希辦公室在國會大廈對面的朗沃斯辦公大樓(Longworth House Office Building)，少有議員會在國會會期搬動辦公室，通常新進議員在新會期開始前數周抽籤決定處室位置，事前不會知道附近是誰的辦公室。

川普 共和黨 眾院

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