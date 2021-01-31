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反川聲浪越來越微弱 CNN：共和黨還捨不得「趕」川普

記者顏伶如／綜合報導
政界分析共和黨仍不願放棄川普，因為川普有眾多追隨者。(Getty Images)
政界分析共和黨仍不願放棄川普，因為川普有眾多追隨者。(Getty Images)

政權輪替後，共和黨面臨抉擇時刻；國會暴動事件發生後，不少黨員疾呼全黨上下必須洗新革面，但華府權力玩家與遍布各州的共和黨側翼，卻紛紛做出清楚選擇，要繼續追隨前總統川普及陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)。

有線電視新聞網(CNN)分析，川普卸任已超過十天，從各種跡象看來，共和黨還捨不得讓川普離開，挺川派與極端主義派的勢力，都在持續壯大中。

國會山莊遭暴徒攻占後，眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)曾譴責川普煽動暴力，但後來卻不承認發言，28日還到佛羅里達州拜訪川普。

相對之下，共和黨內的反川聲浪，例如內布拉斯加州聯邦參議員賽瑟(Ben Sasse)、猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney) 、伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)，卻顯得越來越微弱，無力回天。

川普下台後，共和黨如何定位，除了直接衝擊2022年期中選舉，還牽動著拜登總統能否達成「團結」目標；然而，共和黨首先必須思考的基本問題是，加碼鼓吹社會底層的草根民怨及迎合川普基本盤，是不是把美國選民贏回來的最佳之道？郊區選民已經表明對四年之內連輸眾院、參院以及白宮的川普說「不」，共和黨將如何因應？

CNN指出，如果共和黨想在2022年期中選舉贏得眾院多數席次，挺川基本盤的大力支持絕對是致勝關鍵，但決戰州某些挺川派參議員候選人的激情表現，卻可能讓共和黨拿回參院多數黨地位的夢想破碎。

已有至少45名共和黨參議員表態，在彈劾案中將不會針對川普煽動群眾攻占國會究責；支持「匿名者Q」的共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪喬瑞．格林(Marjorie Taylor Greene)被爆料曾支持暗殺民主黨國會議員的陰謀，但共和黨卻未做出任何懲罰，格林還受到獎勵，進入爭取者眾多的眾院教育委員會。

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