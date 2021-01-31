憂妨礙1.9兆紓困案 拜登盼參院彈劾川普要簡短、盡快完成

對於參院針對前總統川普的彈劾審理，拜登總統希望速戰速決，不影響他的施政法案。(美聯社)

參議院對前總統川普的彈劾 聆訊還有一個多星期便展開，總統拜登 給參院民主黨 領袖的信息很清楚︰彈劾要簡短，不要讓它偏離民主黨的議程。

儘管拜登沒有阻撓民主黨彈劾川普，不過他從未公開支持彈劾其前任，因為拜登本人及他的團隊早就意識到彈劾聆訊所帶來的風險，為的是彈劾極有可能妨礙他推動1.9兆元的新冠疫情紓困方案。

現在的情況更加清晰，彈劾不會讓川普定罪，因為從參議院辯論彈劾川普案發現，僅有十名共和黨人支持彈劾，而且僅有五人認為彈劾卸任總統並不違憲，這代表彈劾案不會在參院獲三分之二議員通過。

根據拜登政府官員以及與白宮關係密切的人士表示，拜登一直與彈劾川普保持距離，他會讓參院做它所需做的事，他也早知共和黨的立場，所以他會尊重這個過程；拜登早在宣誓就任前的1月8日就說過，國會決定要做的就是讓他們決定。

對於拜登來說，最好的不是將川普定罪，而是盡快展開但盡快結束，然後參院可以迅速把精力投入到立法工作，以及確認他提名的內閣人選。

儘管拜登圈子內部有人強烈支持彈劾，例如競選團隊共同主席、現在是拜登高級顧問的李奇蒙(Cedric Richmond)；而另一個盟友，參院民主黨黨鞭克萊本(James Clyburn)也認為，應在拜登上任100天之後才提出彈劾，以便有更多時間做準備。

然而更多的民主黨人擔心這只會妨礙拜登的施政，例如維州的肯恩(Tim Kaine)及康州的墨菲(Chris Murphy)就認為，確認拜登內閣提名人及新冠疫情紓困計畫才是當務之急。墨菲強調並不是不要彈劾，而是需要時間完成內閣的組成，並迅速採取疫情紓困行動。

拜登在就正式就任前已表示，彈劾只會影響未來的立法議程。民主黨人現在也意識到，彈劾只會給共和黨人帶來政治上的火力，因為彈劾的結果早已確定，目前可以做的，就是彈劾要簡短、盡快完成。