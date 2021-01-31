我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2607萬例 加州逾330萬

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

憂妨礙1.9兆紓困案 拜登盼參院彈劾川普要簡短、盡快完成

編譯盧炯燊／綜合30日電
對於參院針對前總統川普的彈劾審理，拜登總統希望速戰速決，不影響他的施政法案。(美聯社)
對於參院針對前總統川普的彈劾審理，拜登總統希望速戰速決，不影響他的施政法案。(美聯社)

參議院對前總統川普的彈劾聆訊還有一個多星期便展開，總統拜登給參院民主黨領袖的信息很清楚︰彈劾要簡短，不要讓它偏離民主黨的議程。

儘管拜登沒有阻撓民主黨彈劾川普，不過他從未公開支持彈劾其前任，因為拜登本人及他的團隊早就意識到彈劾聆訊所帶來的風險，為的是彈劾極有可能妨礙他推動1.9兆元的新冠疫情紓困方案。

現在的情況更加清晰，彈劾不會讓川普定罪，因為從參議院辯論彈劾川普案發現，僅有十名共和黨人支持彈劾，而且僅有五人認為彈劾卸任總統並不違憲，這代表彈劾案不會在參院獲三分之二議員通過。

根據拜登政府官員以及與白宮關係密切的人士表示，拜登一直與彈劾川普保持距離，他會讓參院做它所需做的事，他也早知共和黨的立場，所以他會尊重這個過程；拜登早在宣誓就任前的1月8日就說過，國會決定要做的就是讓他們決定。

對於拜登來說，最好的不是將川普定罪，而是盡快展開但盡快結束，然後參院可以迅速把精力投入到立法工作，以及確認他提名的內閣人選。

儘管拜登圈子內部有人強烈支持彈劾，例如競選團隊共同主席、現在是拜登高級顧問的李奇蒙(Cedric Richmond)；而另一個盟友，參院民主黨黨鞭克萊本(James Clyburn)也認為，應在拜登上任100天之後才提出彈劾，以便有更多時間做準備。

然而更多的民主黨人擔心這只會妨礙拜登的施政，例如維州的肯恩(Tim Kaine)及康州的墨菲(Chris Murphy)就認為，確認拜登內閣提名人及新冠疫情紓困計畫才是當務之急。墨菲強調並不是不要彈劾，而是需要時間完成內閣的組成，並迅速採取疫情紓困行動。

拜登在就正式就任前已表示，彈劾只會影響未來的立法議程。民主黨人現在也意識到，彈劾只會給共和黨人帶來政治上的火力，因為彈劾的結果早已確定，目前可以做的，就是彈劾要簡短、盡快完成。

前總統川普將於2月面對國會參院的彈劾審理，從共和黨參議員的投票趨向來看，彈劾成功...
前總統川普將於2月面對國會參院的彈劾審理，從共和黨參議員的投票趨向來看，彈劾成功的可能性不大。(路透)
參院將對前總統川普展開彈劾審理，由於支持彈劾的共和黨參議員只有寥寥數人，因此彈劾...
參院將對前總統川普展開彈劾審理，由於支持彈劾的共和黨參議員只有寥寥數人，因此彈劾成功的可能性不大。(美聯社)

彈劾 拜登 民主黨

上一則

限購GameStop股票 網路券商羅賓漢怪罪保證金暴增10倍

下一則

國會暴動 華郵：武裝組織協調戰鬥 民主、共和兩黨總部遭放炸彈

延伸閱讀

拜登推15元最低時薪 共和黨強烈反對 民主黨也有雜音

拜登推15元最低時薪 共和黨強烈反對 民主黨也有雜音
拜登執政 2021年貸款利率趨勢上揚

拜登執政 2021年貸款利率趨勢上揚
拜登移民政策有利理工研究生及H4工卡申請者

拜登移民政策有利理工研究生及H4工卡申請者
中國「時與勢站在我們這邊」 vs. 美國「戰略耐心」

中國「時與勢站在我們這邊」 vs. 美國「戰略耐心」

熱門新聞

拜登（中）去年12月23日戴兩層口罩。美聯社

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

2021-01-29 07:38
拜登恢復川普取消的新冠旅遊禁令。(歐新社)

川普取消的來美旅遊禁令 拜登26日將宣布恢復

2021-01-24 18:06

1張圖看疫情：全美確診破2607萬例 加州逾330萬

2021-01-31 03:00
奇(Anthony Fauci)表示，預計3月底美國變種病毒的感染者將占多數(dominant)。(美聯社)

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

2021-01-29 13:15
拜登總統25日簽署多項行政令前在白宮致詞。(Getty Images)

1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意

2021-01-26 02:30
圖為在華府川普國際飯店。美聯社

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

2021-01-25 11:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇