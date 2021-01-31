我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2607萬例 加州逾330萬

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

拜登推15元最低時薪 共和黨反對 民主黨也質疑

編譯盧炯燊／綜合30日電
拜登總統計畫提高聯邦最低時薪到15元，面對的阻力愈來愈大。圖為拜登30日前往華府聖三一天主教堂。(路透)
拜登總統計畫提高聯邦最低時薪到15元，面對的阻力愈來愈大。圖為拜登30日前往華府聖三一天主教堂。(路透)

拜登總統計畫提高聯邦最低時薪到15元，面對的阻力愈來愈大，因為除了共和黨的強烈反對，也遭到民主黨內一些中間派的質疑。

拜登是在他的1.9兆元疫情紓困及經濟刺激計畫裡，提出最低時薪15元，可以肯定在國會辯論期間，共和黨會強烈反對。

現行聯邦最低時薪是7.25元，但多數州另有規定州的基本工資，目前已有17個州的時薪15元或以上；但將聯邦最低時薪正式定在15元，即使民主黨方面也難以預測是否全部50位參議員都支持，儘管幾乎所有民主黨參議員都表示贊成增加現時的最低時薪，但迄今僅有38人明確支持增加至15元。

從調高最低時薪問題上，也暴露了民主黨核心小組的分歧，也成為拜登能否迫令國會按照其議程行事的一個考驗。

到目前為止，民主黨仍有12名參議員，包括中間派的西維州參議員曼欽(Joe Manchin)及拜登親密盟友，德拉瓦州參議員孔恩斯(Chris Coons)仍未支持未來四年，逐步提高最低時薪至15元的最低工資「提高工資法案」。

這12個被視為中間派的人物，其中11人過去都曾表示要提高最低時薪至10.10元與12元不等，然而當提及15元的具體數字時，頓時裹足不前，反映出他們對這個計畫的懷疑態度。

參院多數黨領袖舒默的前助理，現是中間派智庫組織「Third Way」執行副總裁凱斯勒(Jim Kessler)認為，民主黨人一致同時必須提高最低工資，問題在於有多高及多快。

共和黨方面，反對這個方案的人愈來愈多，其中眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)的共和黨最高代表布雷迪(Kevin Brady，德州)就質疑提高最高時薪與新冠疫情刺激方案有何關係。

因此拜登若希望兩黨支持他的紓困方案，極有可能被迫放棄調高時薪計畫。

最低時薪 民主黨 拜登

上一則

GameStop狂潮 像極了川普崛起背後的民粹怒火

下一則

「與川普通了很棒的電話」 外界逼辭職…格林「推」川普擋砲火

延伸閱讀

拜登推15元最低時薪 共和黨強烈反對 民主黨也有雜音

拜登推15元最低時薪 共和黨強烈反對 民主黨也有雜音
拜登執政 2021年貸款利率趨勢上揚

拜登執政 2021年貸款利率趨勢上揚
拜登移民政策有利理工研究生及H4工卡申請者

拜登移民政策有利理工研究生及H4工卡申請者
中國「時與勢站在我們這邊」 vs. 美國「戰略耐心」

中國「時與勢站在我們這邊」 vs. 美國「戰略耐心」

熱門新聞

拜登（中）去年12月23日戴兩層口罩。美聯社

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

2021-01-29 07:38
拜登恢復川普取消的新冠旅遊禁令。(歐新社)

川普取消的來美旅遊禁令 拜登26日將宣布恢復

2021-01-24 18:06

1張圖看疫情：全美確診破2607萬例 加州逾330萬

2021-01-31 03:00
奇(Anthony Fauci)表示，預計3月底美國變種病毒的感染者將占多數(dominant)。(美聯社)

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

2021-01-29 13:15
拜登總統25日簽署多項行政令前在白宮致詞。(Getty Images)

1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意

2021-01-26 02:30
圖為在華府川普國際飯店。美聯社

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

2021-01-25 11:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇