美新冠感染比3周前降3成 1/3人口或已免疫

美國新冠肺炎住院人數有所下降，但許多醫院仍然滿負荷運轉，圖為從加州一間醫院的ICU病房外面望進去，醫護人員在緊張工作。(Getty Images)

美國新冠肺炎 確診持續下降，過去七天單日平均確診人數比三周前大減30%，新冠住院人數也比本月初高峰減少21%，染疫病歿人數則持平；有線電視新聞網(CNN)分析，目前全美可能有12%或高達三分之一的人口對新冠肺炎免疫。

根據約翰霍普金斯大學統計，美國29日新冠確診新增16萬4665例，遠低於三周前新增確診27萬4703例；儘管29日確診案例高於過去數日，但已稍微恢復到節日季之前、約11月中時的數字。

根據每日郵報(DailyMail)分析，美國過去七天單日平均確診新增15萬8739例，比三周前的平均數字少三成。

根據約翰霍普金斯大學數據，全美40州確診人數下滑，僅有阿拉巴馬、康乃狄克、路易斯安納、內布拉斯加和羅德島州持續攀升。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據顯示，新冠住院病患人數持續下滑，從6日高峰13萬2474人減至10萬4303人，這是去年12月8日以來最低數字。

不過美國29日新冠肺炎新增3872人病歿，寫下單日第七高；雖然過去一周17州病歿人數持續上升，但專家表示死亡數據會延後出現。

CNN分析，美國接種新冠疫苗 者加上染疫復原而自然免疫者，估計目前全美約有12%或多達三分之一的人口具有某種程度的新冠肺炎保護力。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，美國約6%人口已接種新冠疫苗；近2000萬人已接種至少一劑新冠疫苗而具有部分免疫力，另有逾380萬人已打完兩劑疫苗。

研究顯示，新冠染疫者復原後一段時間對新冠病毒有高度免疫力，目前美國新冠確診約2500萬例，代表另有8%人口具部分程度免疫；而且CDC估計，美國實際染疫人數恐高達8800萬人，超過四分之一人口。

專家表示，曾染疫者仍可接種疫苗；CNN估計的新冠免疫者中，未重覆計算接種疫苗者與曾經染疫者，若考慮至少6%人口接種一劑疫苗，以及可能多達四分之一人口曾染疫，那麼目前美國每三人中，可能至少一人具新冠免疫力。