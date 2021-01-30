我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

嬌生疫苗只要打1劑 效力達66% 抗重症更佳

記者顏伶如／綜合報導
嬌生疫苗只需施打一劑，就對人體有保護效果，但在變種病毒肆虐的南非，嬌生疫苗保護效果則略遜一籌。(路透)
嬌生疫苗只需施打一劑，就對人體有保護效果，但在變種病毒肆虐的南非，嬌生疫苗保護效果則略遜一籌。(路透)

嬌生集團(Johnson & Johnson)29日宣布，只需要施打一劑的嬌生疫苗，能夠對人體提供保護效果，有助於抵抗新冠病毒，但在變種病毒肆虐的南非，嬌生疫苗保護效果則略遜一籌。嬌生集團表示，下周就會向美國食品及藥物管理局(FDA)申請疫苗緊急授權使用，可望在2月間獲得批准。

如果嬌生疫苗獲得聯邦政府緊急授權核准，將成為美國國内第三支疫苗。

嬌生集團公布的疫苗研發報告指出，嬌生疫苗在美國地區對於保護新冠病毒72%有效，若以美國及其他七個國家的整體實驗結果來看，對於保護新冠病毒引起的輕微至嚴重症況，則是66%有效，對於狀況較為惡化的病情更是85%有效。

不過，在變種病毒肆虐的南非，研究報告顯示，嬌生疫苗僅57%有效。

嬌生集團製藥研究小組全球研究長瑪曼(Mathai Mammen)對美聯社指出，只要施打一劑疫苗就能抵抗病毒，「這樣的賭注當然是值得的」。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

紐約時報報導，研究報告顯示嬌生疫苗在南非保護效果較差，凸顯了傳染力極強的變種病毒，令人感到憂心。

報導指出，多項研究顯示，輝瑞(Pfizer)與德國藥廠BioNTech共同研發的疫苗，以及莫德納(Moderna)疫苗、諾瓦瓦克(Novavax)疫苗，同樣在遇到變種病毒時，保護效果變得較低。南非變種病毒已在至少全球31個國家出現案例，美國本周內也出現兩例。

嬌生集團科學長史托佛斯(Paul Stoffels)指出：「這是一支只需要施打一劑，就能讓疫情變得不一樣的疫苗。」

疫苗 美國 變種病毒

上一則

顛覆華爾街歷史 散戶以社媒集結 掰倒巨鱷大戶

下一則

新冠病亡數激增 北美最大公墓不堪負荷 下葬等1個月

延伸閱讀

金山華埠疫苗接種中心啟動 75歲以上長者排隊施打

金山華埠疫苗接種中心啟動 75歲以上長者排隊施打
自己疫苗自己用！ 歐盟發動保衛戰：疫苗出口需經核准

自己疫苗自己用！ 歐盟發動保衛戰：疫苗出口需經核准
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
嬌生宣布下周向FDA申請疫苗緊急授權使用

嬌生宣布下周向FDA申請疫苗緊急授權使用

熱門新聞

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

2021-01-22 21:32
拜登恢復川普取消的新冠旅遊禁令。(歐新社)

川普取消的來美旅遊禁令 拜登26日將宣布恢復

2021-01-24 18:06
拜登（中）去年12月23日戴兩層口罩。美聯社

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

2021-01-29 07:38

1張圖看疫情：全美確診2593萬例 加州破329萬

2021-01-30 03:00
拜登總統25日簽署多項行政令前在白宮致詞。(Getty Images)

1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意

2021-01-26 02:30
圖為在華府川普國際飯店。美聯社

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

2021-01-25 11:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證
散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」

散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」