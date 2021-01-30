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加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

佛奇：變種病毒3月底盛行美 兒童疫苗初夏開打

記者張筠、編譯林梅婕／綜合報導
國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇29日表示，希望在春末夏初開始為兒童接種新冠疫苗。(美聯社)
國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇29日表示，希望在春末夏初開始為兒童接種新冠疫苗。(美聯社)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)29日在白宮疫情記者會上指出，先前在英國、南非和巴西發現的變種病毒已在美國現蹤，最有效防禦病毒的方式就是加快疫苗接種；他也表示，計畫今年春末或入夏時就能為兒童接種疫苗。

佛奇在記者會上強調，「讓越多人、以最快的速度接種疫苗」才是抵禦變種病毒入侵的最佳戰略：他形容「這些病毒就像在遊樂場裡面，到處都是目標，但只要我們不給他們攻擊的機會，他們就無法在我們身上進行突變。」

聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，目前國內共29個州出現感染英國變種病毒的案例，部分地區也發現南非和巴西變種病毒。

此外，佛奇表示，針對兒童的新冠疫苗已進入不同年齡段的測試環節，預計今年春末夏初兒童的新冠疫苗將投入使用。

儘管最近嬌生集團(Johnson & Johnson)的疫苗帶來更大利多消息，但該疫苗以及Novavax疫苗對變種病毒的保護效果略遜一籌，疫苗生產商仍需儘快研發能對抗變異病毒的疫苗，且民眾需在變種病毒更盛行前盡快完成接種。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

佛奇預測，來自英國的變種病毒可能在3月底、4月初對美國影響更廣泛，是當前最令人憂心的問題。

佛奇28日接受國家廣播公司(NBC)節目「早安喬」(Morning Joe)訪問時坦承：「我認為疫情可能會變得更糟，雖然我們確實看到案例的增加有趨緩的跡象，但我們應該要更注意的是變種病毒。」

目前釋出的疫苗當中，大多仍可有效對抗來自英國的變種病毒，但根據本周稍早莫德納(Moderna)公司對南非變種病毒所進行的研究，結果顯示中和抗體的數量下降六倍，但人體仍處於受保護的狀態；為出於謹慎，莫德納公司強調仍會對疫苗進行修正，使其能更有效對抗變種病毒。

貝勒醫學院和德州兒童醫院的醫師霍特茨(Peter Hotez)接受全國廣播公司商業頻道(CNBC)主持人史密斯(Shepard Smith)節目訪問時也認為：「變種病毒將大舉入侵，即使陽性率有下降的趨勢，但很快又會回去，醫療系統會再度瀕臨崩潰、死亡率也很可能上升。」

變種病毒 疫苗 佛奇

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