新冠病亡數激增 北美最大公墓不堪負荷 下葬等1個月

加州新冠死亡人數眾多，以至於北美最大的玫瑰崗墓園也不勝負荷。(路透)

新冠疫情 造成的空前死亡數字，就連全美國最大、位於南加州 的玫瑰崗公墓也不勝負荷，死者最少等待一個月才能獲得殮葬，其間遺體需要冷藏起來。

位於南加 州的「玫瑰崗紀念公園&殯儀館」(Rose Hills Memorial Park and Mortuary)，占地1400英畝，共有八座墓園，是全美最大的公墓，然而仍難以應付因新冠疫情而死亡的數字，悲傷的家人不得不等待一個月才能獲得殮葬服務；公墓方面只能暫時將遺體冷藏起來，為此墓園已增加訂購冷藏設施。

紀念公園的首席執行官門羅(Patrick Monroe)表示，由於死亡數字巨大，醫院的停屍間早已塞滿了，再容不下遺體，因此家屬唯有要求墓園可以接收遺體及殮葬；他說，每次接到家屬的來電時，都會迅速前往接收遺體，結果是只能等待殮葬。

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過去在玫瑰山紀念公園等候殮葬只是一個星期，現在要長達五個星期；但門羅表示，家屬們都很理解現在的情況，沒有不滿情緒。

他說，由於疫情關係，醫院都限制探望時間，很多人無法在親人離世前前往探望，因此唯一可做的就是依照傳統，給死去的親人安排葬禮。

門羅表示，儘管需求激增，但玫瑰山的750名員工仍然保持韌性，因為從事這一工作的人，必須善解人意以及富有同情心；而員工最大的困難，就是如何盡其所能提供好服務，讓客戶安心。

由於洛杉磯郡公共衛生部禁止室內舉行喪禮，玫瑰山公墓改為在室外架設帳篷，可在整個紀念公園內舉行戶外喪葬及遺體告別儀式服務。此外，它還提供直播，讓未能親臨的親友也可向死者道別。