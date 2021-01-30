我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

新任國安顧問點名中俄 不當作為要付代價

記者張文馨／華盛頓報導
拜登政府的國家安全顧問蘇利文29日表示，中國政府打壓維吾爾人、香港和台灣，美國要讓中國付出代價。(美聯社)
拜登政府的國家安全顧問蘇利文29日表示，中國政府打壓維吾爾人、香港和台灣，美國要讓中國付出代價。(美聯社)

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)29日點名中國俄羅斯，要中國對其在新疆、香港與台灣的不當作為，以及俄羅斯對其侵略和威脅行為，各自付出代價，中國問題也是美國與歐洲盟國要處理的第一要務。

蘇利文29日參加華府智庫美國和平研究所(United States lnstitute of Peace)的視訊活動，與前任國安顧問歐布萊恩(Robert O’Brien)同台，對談美國國安挑戰。

攘外必先安內 強化自身體質

歐布萊恩再三提及中國威脅，蘇利文則認為攘外必先安內，並援引美國總統拜登說法，「國內政策就是外交政策。」

蘇利文說，美國面臨新冠肺炎、經濟危機，民主制度基礎遭破壞，與種族不平等種種問題，要強化自身體質，進一步與盟友保持相同步調，推進對自由繁榮和公平社會的願景。

蘇利文說，美國和歐亞盟友一起，占超過一半的世界經濟，不只作為槓桿，也能產生共鳴，共同應對中國等各種挑戰。

對於中國，蘇利文表示，華府必須對這些議題清楚地統一口徑，且準備好採取行動，要中國對新疆和香港的所做所為，和對台灣的挑釁好戰和威脅付出代價；從總統、國務院、國防部到世界各地的美國使館都要清楚明白此事，這也是美國戰略的重要部分。

中國問題 是美歐間第一要務

蘇利文表示，中國問題是美國與歐洲盟國之間要處理的第一要務，美國需與歐洲就中國的貿易和技術濫用等問題，達成應對共識。

蘇利文表示，包括氣候危機、中國問題等，都需要與歐洲盟友合作，這不是打通電話、一場會議就能找到共識立刻解決，「我們並非針對所有問題看法完全一致...我認為中國居於我們應該優先努力的第一位。」

此外，在俄羅斯部分，蘇利文表示，俄羅斯在多方面構成威脅，拜登政府檢視其問題，採取明確、直率和務實的方式應對；例如俄羅斯駭客透過美國資訊科技公司SolarWinds攻擊美國聯邦機構與私人企業網站、俄羅斯提供酬金鼓勵阿富汗民兵殺害美軍、俄羅斯介入2020美國選舉，以及毒害俄羅斯反對派納瓦尼(Aleksey Navalny)等，這些都充滿困難與挑戰。

此外，蘇利文表示，美俄兩國討論將新削減戰略武器條約(New START)延長5年，應可實現，接下來還有一連串據此展開的核挑戰與核威脅需要談判；美國會確保讓俄羅斯為其侵略和威脅行為付出代價，同時要與俄羅斯進行嚴肅認真的談判，尋求戰略穩定。

川普政府的國家安全顧問歐布萊恩， 29日與拜登政府的國安顧問蘇利文在智庫論壇上對...
川普政府的國家安全顧問歐布萊恩， 29日與拜登政府的國安顧問蘇利文在智庫論壇上對話。(美聯社)

美國 中國 俄羅斯

上一則

挺彈劾案 共和黨籍眾議員莉茲錢尼遭川普秋後算帳

下一則

拜登、葉倫同露面 力爭1.9兆元疫情紓困案過關

延伸閱讀

拜登9天40行政令 紐時說話了：放緩吧 喬！

拜登9天40行政令 紐時說話了：放緩吧 喬！
世界經濟論壇主席：拜習會5月登場

世界經濟論壇主席：拜習會5月登場
台灣挺川？ 蕭美琴：台從不選邊站 拜登會延續對中政策

台灣挺川？ 蕭美琴：台從不選邊站 拜登會延續對中政策
美國安顧問：要讓中國為鎮壓香港及威脅台灣付出代價

美國安顧問：要讓中國為鎮壓香港及威脅台灣付出代價

熱門新聞

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

2021-01-22 21:32
拜登恢復川普取消的新冠旅遊禁令。(歐新社)

川普取消的來美旅遊禁令 拜登26日將宣布恢復

2021-01-24 18:06
拜登（中）去年12月23日戴兩層口罩。美聯社

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

2021-01-29 07:38

1張圖看疫情：全美確診2593萬例 加州破329萬

2021-01-30 03:00
拜登總統25日簽署多項行政令前在白宮致詞。(Getty Images)

1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意

2021-01-26 02:30
圖為在華府川普國際飯店。美聯社

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

2021-01-25 11:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證
散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」

散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」