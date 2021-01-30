新任國安顧問點名中俄 不當作為要付代價

拜登政府的國家安全顧問蘇利文29日表示，中國政府打壓維吾爾人、香港和台灣，美國要讓中國付出代價。(美聯社)

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)29日點名中國 與俄羅斯 ，要中國對其在新疆、香港與台灣的不當作為，以及俄羅斯對其侵略和威脅行為，各自付出代價，中國問題也是美國 與歐洲盟國要處理的第一要務。

蘇利文29日參加華府智庫美國和平研究所(United States lnstitute of Peace)的視訊活動，與前任國安顧問歐布萊恩(Robert O’Brien)同台，對談美國國安挑戰。

攘外必先安內 強化自身體質

歐布萊恩再三提及中國威脅，蘇利文則認為攘外必先安內，並援引美國總統拜登說法，「國內政策就是外交政策。」

蘇利文說，美國面臨新冠肺炎、經濟危機，民主制度基礎遭破壞，與種族不平等種種問題，要強化自身體質，進一步與盟友保持相同步調，推進對自由繁榮和公平社會的願景。

蘇利文說，美國和歐亞盟友一起，占超過一半的世界經濟，不只作為槓桿，也能產生共鳴，共同應對中國等各種挑戰。

對於中國，蘇利文表示，華府必須對這些議題清楚地統一口徑，且準備好採取行動，要中國對新疆和香港的所做所為，和對台灣的挑釁好戰和威脅付出代價；從總統、國務院、國防部到世界各地的美國使館都要清楚明白此事，這也是美國戰略的重要部分。

中國問題 是美歐間第一要務

蘇利文表示，中國問題是美國與歐洲盟國之間要處理的第一要務，美國需與歐洲就中國的貿易和技術濫用等問題，達成應對共識。

蘇利文表示，包括氣候危機、中國問題等，都需要與歐洲盟友合作，這不是打通電話、一場會議就能找到共識立刻解決，「我們並非針對所有問題看法完全一致...我認為中國居於我們應該優先努力的第一位。」

此外，在俄羅斯部分，蘇利文表示，俄羅斯在多方面構成威脅，拜登政府檢視其問題，採取明確、直率和務實的方式應對；例如俄羅斯駭客透過美國資訊科技公司SolarWinds攻擊美國聯邦機構與私人企業網站、俄羅斯提供酬金鼓勵阿富汗民兵殺害美軍、俄羅斯介入2020美國選舉，以及毒害俄羅斯反對派納瓦尼(Aleksey Navalny)等，這些都充滿困難與挑戰。

此外，蘇利文表示，美俄兩國討論將新削減戰略武器條約(New START)延長5年，應可實現，接下來還有一連串據此展開的核挑戰與核威脅需要談判；美國會確保讓俄羅斯為其侵略和威脅行為付出代價，同時要與俄羅斯進行嚴肅認真的談判，尋求戰略穩定。