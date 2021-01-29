散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」

散戶透過交易平台以「革命」方式操弄華爾街股市，已引起美國證券交易委員會(SEC)的密切關注。圖為紐約證券交易所。(Getty Images)

2020年至今，世界見證了美中貿易戰、全球新冠病毒防衛戰，甚至是某種程度的美國 內戰；但大家萬萬沒料到的，是前幾周以來激烈上演的華爾街 之戰。

自今年1月初，一家原本將被時代淘汰的實體遊戲零售商店GameStop(遊戲驛站)，股價突然以光速飆漲近2000％，原因並非此公司在一夜間解決基本面問題，而是一群年輕散戶所領軍的「革命」。

知名做空機構看衰GameStop，使其成為多家投資 機構做空的對象。誰也沒想到，此事激怒了知名網路論壇Reddit，其超過300萬名訂閱者的聊天室Wallstreetbets上，在一篇篇熱門文章中，訂閱者慫恿他人購入此股票、買進作多選擇權，用一場「史詩級」的軋空，槓上機構投資人。

「為買而買」堆高GameStop股價，把機構投資人逼入絕境

因為這樣，GameStop股價在上周每天暴漲，更在27日出現134％的誇張漲幅。詭異的是，這樣的漲幅背後完全沒有合理基本層面支撐，而大量買進的散戶也深知這點，卻堅決要把機構投資人逼到絕境。這些散戶明目張膽地「為買而買」，而接連不斷的漲幅更加吸引眾多投機客共襄盛舉。華爾街的投資人，甚至一般媒體都搖頭不已，卻拿他們沒辦法。

這樣荒誕而神奇的現象，讓人不得不重新檢視美國散戶的投資心理：在世界忙著處理一波未平一波又起的危機之時，有一群年輕、精通科技、資訊流通，並因疫情而樂於一頭栽進新嗜好的投資人悄悄崛起。

交易軟體Robinhood助攻，讓年輕學生邊聽課、邊看盤

這些散戶大多使用近幾年爆紅的股票交易軟體Robinhood，其免手續費、遊戲般的操作介面，和幾乎不用經過審核就可以買賣選擇權、虛擬貨幣的特性，讓它成為年輕人的最愛。於是，美國股市仿若成為最新、最熱門的手機遊戲，年輕人群聚時的熱門話題是選擇權獲利、在家上課的美國大學生一邊聽課一邊看盤，更有愈來愈多「羅賓漢投資人」分享致富奇蹟。

「讓這些踩在破產公司屍體上的機構嘗嘗輸到脫褲的滋味」

讓人警戒的是，這些年輕散戶中不乏對華爾街，甚至對財政部、聯準會都有意見。Wallstreetbets聊天室中常見激憤言論；有人說：「該是時候讓這些踩在破產公司屍體上的投資機構嘗嘗輸到脫褲的滋味」，更有人公開指控CNBC、Bloomberg等媒體散播假消息、假數據。

散戶透過交易平台以「革命」方式操弄股市，已引起美國證券交易委員會(SEC)的密切關注。(Getty Images)

撇開此特定族群的動機不談，新一代投資人對市場有興趣原應是樂見之事，但投資與投機有極大差異。資料顯示Robinhood平台上超過半數使用者無投資經驗，去年更發生一位廿歲用戶因投資失利自盡的悲劇。這些年輕散戶嚮往短期暴利，而在他們心目中，時常短短一句推文便大幅影響當日行情的特斯拉執行長馬斯克，擁有比股神巴菲特還崇高的地位。

劫富濟貧的「羅賓漢」 讓投資與投機的邊界逐漸模糊

羅賓漢擁有劫富濟貧的美名，但是在2021年儼然已成為年輕散戶的代名詞。看著這些「羅賓漢」勇闖華爾街，讓大型投資機構不僅損失慘重甚至公開認輸，其背後的隱喻讓人不寒而慄。

在這個吸收資訊與呼吸一樣容易的世代裡，投資與投機的邊界是否逐漸模糊、市場是否漸漸成為一大型賭場，而巴菲特以累積複利、長期投資的致富原則是否也不再是投資鐵則，值得眾人深思。(取自聯合報「民意論壇」)