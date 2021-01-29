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什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

GameStop之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

小蝦米對戰大鯨魚 最終受傷的是…小散戶

編譯張佑生／綜合報導

小蝦米對抗大鯨魚的故事總是大快人心；法新社指出，華爾街上演的這場散戶與對沖基金之戰，頗有幾分當年「占領華爾街」運動的味道。

當年自稱遭到遺忘的小人物壯志未酬，現在則是自行殺出一條生路，使放空這檔股票的投資大戶損失慘重；小散戶樂得宣稱，這證明小蝦米團結起來也能鬥垮華爾街大鯨魚。市場觀察家則從GameStop現象看到昔日幾波股災的影子，而最終接手燙手山芋的往往還是小散戶。

不難理解為什麼有人想放空零售遊戲軟體和遊戲機店GameStop；由於遊戲玩家不再需要去購物中心購買遊戲或遊戲機，該公司銷售成長緩慢，市場預計該公司今年和明年都將虧損。。

過去有些投資人付錢給分析師，想知道該買什麼股票，但年輕一輩投資人現在也可以創立一個Reddit帳戶並關注「投資華爾街」之類的討論區。上百萬的年輕投資人選擇了後者，這就是為什麼GameStop和影院AMC股價的飆漲，讓華爾街投資老手驚訝。

難道這不是泡沫嗎？它確實是。

有一說認為，過去GameStop股價被低估了，但幾乎沒有人相信GameStop、BlackBerry、梅西百貨、AMC或者這些投資人鎖定的其他任何公司，具有支撐股價飆升的基本面。在某個時點，必須考量現實。

但這就是泡沫的問題：太早出場，就會失去在股價高點出脫部位的機會。因此，還是有人看好GameStop會一直上漲，直到無法再漲。

GameStop股價飆漲傳奇是新派與舊派、業餘與專業、反叛者與建國者之間的一場戰鬥。目前，新手投資人還在贏。但是就像所有泡沫一樣，這個泡沫將在某個時點破滅。

縱橫華爾街數十年、現任理查伯恩斯坦顧問公司執行長的伯恩斯坦認為，市場民主化是網友呼朋引伴造就這股瘋潮的關鍵。他擔心缺乏經驗的業餘投資人最終陷入困境：「泡沫以不同的形式出現，這個很經典。你基本上是在玩火。」

投資 華爾街 股價

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