蝦米吞鯨魚！散戶軋爆對沖大戶 GameStop慘跌43%

在數百萬散戶的強攻下，業續不振的遊戲軟體和遊戲機零售店GameStop股價有如坐過山車。圖為紐約曼哈頓的GameStop店。(路透)

美國股市28日強勢反彈，道瓊工業指數勁揚超過300點收盤，走出前一天三個月來最糟表現的陰影；但近期受散戶熱捧的GameStop、AMC等股票 在顛覆股市後，遭網路券商投資 限制打擊下，28日的股價跌幅超過40%。

華爾街的散戶與對沖基金的史詩之戰已引起證券交易委員會(SEC)和白宮注意，戰火28日也蔓延到歐洲和亞洲股市，散戶呼朋引伴聯手猛力拉抬基本面不被看好的公司股價，讓做空的對沖基金業者措手不及慘賠；特定個股股價狂飆甚至驚動了白宮財經團隊，新財長葉倫表示，正在監控情勢。

社群Reddit叫進 GameStop大漲17倍又墜落

社群平台Reddit聊天室先前鼓勵網友買進以拉抬實體電子遊戲零售商GameStop(遊戲驛站)股價，軋空對沖基金部位；27日收盤時，這支股票的股價兩周內大漲超過17倍，從本月初每股不到20元，飆升至27日的350元左右，走勢與基本面脫節；28日該股震盪更加狂野，曾在112元至483元之間波動，最後收盤下跌43.2%至197.44元。

散戶投資人大舉買進該股，推升GameStop股價，迫使空頭法人買回股票來彌補，從而進一步拉高股價；但當GameStop之類的股票暴跌時，散戶投資人可能會蒙受重大損失，血本無歸。

羅賓漢 (Robinhood)和其他網路交易平台28日採取措施，把諸如GameStop之類的投機狂潮降溫；但這些舉措雖然穩定了股市，卻引發平台用戶和國會議員的強烈抗議，指稱散戶投資人受到不公平待遇。

散戶利用科技合體攻擊 要求監管單位介入

Leuthold集團首席投資策略師保爾森表示：「散戶利用科技合體攻擊成為一種新現象。透過Reddit論壇貼文擴大個人影響力，並利用槓桿操作和集中性交易產生重大影響，尤其是被放空而易於操作的目標。」

愈來愈多分析師認為，此類行為等於操縱市場，監管單位必須介入。

免費交易App羅賓漢宣布對該股交易設限後，投資人只能賣出自有部分而不能新增；羅賓漢還要求投資人在交易時投入更多自有資金，不得融資。

AMC影院因受新冠疫情影響，觀眾大減，公司股票成為對沖基金做空的對象，但Reddit論壇散戶與對沖基金對撞，使該公司股價逆勢上揚，創下天價。(路透)

除GameStop之外，羅賓漢的新限制也影響AMC Entertainment、Bed Bath & Beyond、Blackberry、諾基亞、Express Inc.、Koss Corp.、美國航空、Tootsie Roll、Trivago和Naked Brand Group等股票的交易；股市收盤後，羅賓漢表示，29日起將有限度開放買進這些股票。

GameStop、AMC和其他個股狂漲吸引了很少或根本沒有交易股票經驗的投資人；至少有一名投資人向紐約美國地方法院提起訴訟，指控羅賓漢透過限制投資人交易GameStop來操縱市場。

Bed Bath & Beyond店的股票，也是Reddit論壇散戶瞄準的目標之一。(路透)

28歲的羅賓漢投資人艾瑪亞(Carlos Amaya)說，該App的決定讓他這樣的用戶感到失望，「希望羅賓漢讓我們做想做的事，而不是阻止我們。」

羅賓漢App對交易設限 眾議員將辦聽證會

投資人對交易平台的限制不滿，部分國會議員也有同感；即將成為參院銀行委員會主席的俄亥俄州民主黨參議員布朗(Sherrod Brown)宣布，他將就GameStop效應舉行聽證會；加州眾議員麥克欣‧瓦特斯(Maxine Waters)也宣布將在眾院金融服務委員會舉行聽證會。

紐約州民主黨眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)指稱羅賓漢的作法「無法接受」，並表示將支持聽證會，探討為何網路經紀公司阻止散戶投資人購買股票，而對沖基金「卻可合法地自由交易股票」。