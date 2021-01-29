我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

GameStop之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

蝦米吞鯨魚！散戶軋爆對沖大戶 GameStop慘跌43%

記者張大仁、編譯張佑生／綜合報導
在數百萬散戶的強攻下，業續不振的遊戲軟體和遊戲機零售店GameStop股價有如坐過山車。圖為紐約曼哈頓的GameStop店。(路透)
在數百萬散戶的強攻下，業續不振的遊戲軟體和遊戲機零售店GameStop股價有如坐過山車。圖為紐約曼哈頓的GameStop店。(路透)

美國股市28日強勢反彈，道瓊工業指數勁揚超過300點收盤，走出前一天三個月來最糟表現的陰影；但近期受散戶熱捧的GameStop、AMC等股票在顛覆股市後，遭網路券商投資限制打擊下，28日的股價跌幅超過40%。

華爾街的散戶與對沖基金的史詩之戰已引起證券交易委員會(SEC)和白宮注意，戰火28日也蔓延到歐洲和亞洲股市，散戶呼朋引伴聯手猛力拉抬基本面不被看好的公司股價，讓做空的對沖基金業者措手不及慘賠；特定個股股價狂飆甚至驚動了白宮財經團隊，新財長葉倫表示，正在監控情勢。

社群Reddit叫進 GameStop大漲17倍又墜落

社群平台Reddit聊天室先前鼓勵網友買進以拉抬實體電子遊戲零售商GameStop(遊戲驛站)股價，軋空對沖基金部位；27日收盤時，這支股票的股價兩周內大漲超過17倍，從本月初每股不到20元，飆升至27日的350元左右，走勢與基本面脫節；28日該股震盪更加狂野，曾在112元至483元之間波動，最後收盤下跌43.2%至197.44元。

散戶投資人大舉買進該股，推升GameStop股價，迫使空頭法人買回股票來彌補，從而進一步拉高股價；但當GameStop之類的股票暴跌時，散戶投資人可能會蒙受重大損失，血本無歸。

羅賓漢(Robinhood)和其他網路交易平台28日採取措施，把諸如GameStop之類的投機狂潮降溫；但這些舉措雖然穩定了股市，卻引發平台用戶和國會議員的強烈抗議，指稱散戶投資人受到不公平待遇。

散戶利用科技合體攻擊 要求監管單位介入

Leuthold集團首席投資策略師保爾森表示：「散戶利用科技合體攻擊成為一種新現象。透過Reddit論壇貼文擴大個人影響力，並利用槓桿操作和集中性交易產生重大影響，尤其是被放空而易於操作的目標。」

愈來愈多分析師認為，此類行為等於操縱市場，監管單位必須介入。

免費交易App羅賓漢宣布對該股交易設限後，投資人只能賣出自有部分而不能新增；羅賓漢還要求投資人在交易時投入更多自有資金，不得融資。

AMC影院因受新冠疫情影響，觀眾大減，公司股票成為對沖基金做空的對象，但Redd...
AMC影院因受新冠疫情影響，觀眾大減，公司股票成為對沖基金做空的對象，但Reddit論壇散戶與對沖基金對撞，使該公司股價逆勢上揚，創下天價。(路透)

除GameStop之外，羅賓漢的新限制也影響AMC Entertainment、Bed Bath & Beyond、Blackberry、諾基亞、Express Inc.、Koss Corp.、美國航空、Tootsie Roll、Trivago和Naked Brand Group等股票的交易；股市收盤後，羅賓漢表示，29日起將有限度開放買進這些股票。

GameStop、AMC和其他個股狂漲吸引了很少或根本沒有交易股票經驗的投資人；至少有一名投資人向紐約美國地方法院提起訴訟，指控羅賓漢透過限制投資人交易GameStop來操縱市場。

Bed Bath & Beyond店的股票，也是Reddit論壇散戶瞄準的目標之...
Bed Bath & Beyond店的股票，也是Reddit論壇散戶瞄準的目標之一。(路透)

28歲的羅賓漢投資人艾瑪亞(Carlos Amaya)說，該App的決定讓他這樣的用戶感到失望，「希望羅賓漢讓我們做想做的事，而不是阻止我們。」

羅賓漢App對交易設限 眾議員將辦聽證會

投資人對交易平台的限制不滿，部分國會議員也有同感；即將成為參院銀行委員會主席的俄亥俄州民主黨參議員布朗(Sherrod Brown)宣布，他將就GameStop效應舉行聽證會；加州眾議員麥克欣‧瓦特斯(Maxine Waters)也宣布將在眾院金融服務委員會舉行聽證會。

紐約州民主黨眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)指稱羅賓漢的作法「無法接受」，並表示將支持聽證會，探討為何網路經紀公司阻止散戶投資人購買股票，而對沖基金「卻可合法地自由交易股票」。

網路討論區Reddit「華爾街賭博版」(WallStreetBets)臥虎藏龍，...
網路討論區Reddit「華爾街賭博版」(WallStreetBets)臥虎藏龍，業餘操盤手無私分享交易資訊與風險，促成了小蝦米對抗鯨魚的大行動。(路透)

投資 羅賓漢 股票

上一則

川普停發移民、工作簽證 拜登將撤銷

下一則

陳水扁親信 黃芳彥舉槍轟頭自盡…涉洗錢遭通緝 逃美十多年

延伸閱讀

手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財

手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財
白銀成為Reddit散戶新目標 銅大漲 油價大跌

白銀成為Reddit散戶新目標 銅大漲 油價大跌

終接手燙手山芋的往往還是小散戶 「泡沫終究要破」

終接手燙手山芋的往往還是小散戶 「泡沫終究要破」
華爾街小蝦米對大鯨魚之戰 抬價17倍 散戶擊垮對沖基金

華爾街小蝦米對大鯨魚之戰 抬價17倍 散戶擊垮對沖基金

熱門新聞

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

2021-01-22 21:32
剛在聯邦參院成為少數黨領袖的麥康諾(左)批評拜登上任總統後的多項行政令 朝錯誤方向，並警告將封殺。圖為拜登(右)20日在就職典禮上與麥康諾寒喧。(Getty Images)

行政命令連環發…麥康諾批拜登走錯路 嗆杯葛法案

2021-01-21 22:30
拜登恢復川普取消的新冠旅遊禁令。(歐新社)

川普取消的來美旅遊禁令 拜登26日將宣布恢復

2021-01-24 18:06
圖為在華府川普國際飯店。美聯社

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

2021-01-25 11:43
拜登總統25日簽署多項行政令前在白宮致詞。(Getty Images)

1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意

2021-01-26 02:30
美國前總統川普。(Getty Images)

共和黨只有5人倒戈…彈劾川普 參院難過關

2021-01-26 23:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…