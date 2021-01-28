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譴責歧視亞太裔 拜登政府禁稱「中國病毒、武漢病毒」

記者羅曉媛／華盛頓報導
拜登簽署行政備忘錄，禁止聯邦政府用 「中國病毒」、「武漢病毒」或「功夫流感」，這類歧視用語稱呼新冠病毒。圖為加州加護病房內醫護正在為一名重症病人上呼吸機。(Getty Images)
拜登簽署行政備忘錄，禁止聯邦政府用 「中國病毒」、「武漢病毒」或「功夫流感」，這類歧視用語稱呼新冠病毒。圖為加州加護病房內醫護正在為一名重症病人上呼吸機。(Getty Images)

拜登總統26日簽署行政備忘錄抨擊反亞太裔的種族歧視言論、仇外與偏狹行為，除直指聯邦政府政治領袖的早先以起源地命名新冠的言行，助長了針對亞太裔的霸凌與仇恨犯罪，也要求各機構確保官員的言行、官方文件、聲明等與新冠疫情有關的表態，不能顯示或助長針對亞太裔的種族歧視、排外或偏狹。

前總統川普及其任內高官、共和黨同僚多次以「中國病毒」、「武漢病毒」或「功夫流感」稱呼新冠病毒，導致全美針對亞太裔的暴力事件與仇恨犯罪大增；拜登的備忘錄雖未點名前總統川普，但明確表示，聯邦政府必須承認，透過政治領袖的相關言行，自己也在助長這些排外情緒的過程中發揮了作用，其中就包括根據起源地稱呼新冠疫情。

他表示，這類言論激起了針對亞太裔的毫無根據的恐懼與持續汙名，導致針對亞太裔的霸凌、騷擾和仇恨犯罪增加；這些行為也違背公共衛生官員的最佳作法與準則，對亞太裔家庭和社區造成重大傷害，必須加以處理。

拜登並要求聯邦政府採取適當措施確保官員行為、官方文件、聲明等包括新冠病毒相關內容在內的各類表態，不能顯示或助長針對亞太裔的種族歧視、排外或偏狹；聯邦機構可向公衛專家、亞太裔社區領袖或組織諮詢，確保理解亞太裔社區的需求以及面臨的挑戰。

此外，該備忘錄也要求聯邦衛生部與新冠健康平等行動小組(COVID-19 Health Equity Task Force)合作，對聯邦政府的抗疫作業發布有助推動理解亞太裔文化、需求及提供多語言服務等方面的最佳方案；要求司法部長設法支持州及地方政府或亞太裔社區及組織發起的有助預防歧視、霸凌、騷擾或仇恨犯罪的努力，擴大針對亞太裔仇恨犯罪的相關數據收集。

種族歧視 仇恨犯罪 聯邦政府

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