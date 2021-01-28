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彈劾案難過關! 兩黨參議員擬提出懲戒川普案

記者胡玉立／綜合報導
因短暫住院引起虛驚，參院臨時主席李希(左)仍將主持彈劾川普案的審理。圖為他26日在共和黨參議員格拉斯里(右)帶領下宣誓。(美聯社)
因短暫住院引起虛驚，參院臨時主席李希(左)仍將主持彈劾川普案的審理。圖為他26日在共和黨參議員格拉斯里(右)帶領下宣誓。(美聯社)

眼看彈劾前總統川普案極可能再度以無罪開釋告終，兩黨聯邦參議員現在正在討論提出懲戒川普決議案；與此同時，可望主持彈劾川普案審判的民主黨最資深國會參議員李希(Pat Leahy)26日一度傳出健康問題，後來確認是虛驚一場，現已重返工作崗位。

有關提出懲戒決議案，民主黨籍聯邦參議員肯恩(Tim Kaine，維吉尼亞州)發言人證實，肯恩正與共和黨籍聯邦參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins，緬因州)及參院同僚進行廣泛討論。

除了彈劾案，部分民主黨人過去另曾試圖推動以憲法第14條修正案禁止川普在未來續任公職，肯恩即是其中之一；此方案與懲戒決議案一樣，只要能在參院拿到60票即可過關；至少需有10名參院共和黨人支持。

參院2月9日才開始審理彈劾案，但共和黨參議員保羅(Rand Paul，肯塔基州)26日提出動議要求表決「2月彈劾審判是否違憲」；參院最後以55比45否決此議，45票指此舉違憲的全是共和黨人，只有五位共和黨倒戈。

此結果顯示，兩周後的彈劾審判，幾乎不可能通過「參院總席次3分之2以上、至少67席的定罪門檻」；參院兩黨席次目前各佔50席。

柯林斯是五位倒戈的共和黨參議員之一，她在表決後指出：「今天的表決很明顯，總統被定罪的可能性極小。算一下就知道。」

共和黨參議員布茲曼(John Boozman，阿肯色州)也說，「 我看不出你怎麼拿到17票。我認為這是一場測試表決。」

眾院共和黨人本月稍早曾提出一項懲戒決議案，譴責川普「2021年1月6日試圖非法推翻2020年總統大選，違反其就職誓言」，但眾院民主黨人公開拒絕此案，認為它不足以讓川普對國會暴亂負責；眾院改提彈劾川普案並表決過關，讓川普成為史上首度被兩度彈劾的總統；但目前情勢看來，參院共和黨人很可能會第二度將川普無罪開釋。

至於預定在2月9日主持彈劾審判的李希，26日一度出現肌肉痙攣現象，在國會醫官莫納漢(Brian Monahan)勸告下，出於「謹慎考量」前往喬治華盛頓大學醫院檢查。

現年80歲的李希自1975年以來就是佛蒙特州聯邦參議員；他27日表示，醫生說他健康無虞，他也打算主持彈劾審判。

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