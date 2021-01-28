掃除效忠川普官員 部會各就各位 拜登快速掌控政府

拜登團隊正加速掌控政府，清除效忠川普的官員。圖為拜登提名的內閣人選，其中打勾者已獲任命。 (美聯社)

拜登 總統上周透過視訊會議完成近千名聯邦高層官員的任命，約占聯邦政府所有政治任命職務的四分之；。就在同一時間，另一項較少受到外界矚目的行動也在同步展開，就是清除仍然留在官位上的川普 政府官員。這些前朝官員紛紛接到命令，必須立即清空辦公室。

「紐約時報」報導，陸軍退休四星上將奧斯丁(Lloyd Austin)出任部長的任命案在參院過關之前，約有20名資深官員早已做好準備，隨時可到五角大廈上任；另一方面，由川普指派的美國 之音(Voice of America)領導高層，在拜登就職典禮後數小時即遭撤換。

各種發展均顯示拜登團隊是有備而來，不僅對各部會機關都已備妥計畫，就連各項方案的負責人是誰，都已經規畫得清清楚楚。

●拜登有備而來 就任前內閣人事幾底定

所有內閣部、次長的人事安排，拜登在20日就職典禮前幾乎全數完成，絕大多數是歐巴馬政府的老面孔；而拜登對於政府團隊的權力掌握，其實遠比閣員還要深入好幾層。

以負責美國外交政策擬訂的國家安全會議(National Security Council)為例，某些需要耗時數月才能完成任命的職位，如今已經都有主管；包括負責協調印太事務的國務院前亞太助理國務卿坎伯(Kurt Campbell)，而負責中國、全球各個區域事務的主任也都已經各就各位。

●籌組跨黨派委員會 研究改革最高法院

據政治新聞網站Politico報導，拜登也已開始籌組跨黨派委員會，研究如何改革最高法院和聯邦司法系統；這項構想是拜登在大選期間提出，當時的他身為民主黨總統候選人，川普提名的大法官人選巴瑞特(Amy Coney Barrett)獲得參院匆匆通過任命。

研究最高法院及聯邦司法系統改革的跨黨派委員會，將設置於白宮法律顧問辦公室(Office of White House Counsel)旗下，拜登競選團隊律師包爾(Bob Bauer)將負責委員會人事安排。

消息人士透露，委員會某些成員名單已經敲定，包括歐巴馬任內的司法部副助理部長、耶魯大學法學院教授羅德里格茲(Cristina Rodríguez)，羅德里格茲與包爾都將出任委員會共同主席。

另外，美國憲法學會(American Constitution Society)前任會長費德瑞克森(Caroline Fredrickson)、前總統布希任內司法部助理部長、哈佛法學院教授高德史密斯(Jack Goldsmith)，都將加入委員會。