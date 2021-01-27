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有別於川普女兒女婿 拜登妹妹未進駐白宮

編譯郭宣含／綜合26日電

拜登總統甫上任，白宮西廂辦公室的新安排，可見誰距離權力中心最近且有機會左右政策；長期擔任拜登顧問的妹妹未能躋身進白宮，凸顯拜登的白宮辦公室安排重視組織而非混亂。

白宮辦公室的位置無關能否看到華府景色，畢竟工作空間有限；在白宮，辦公室靠近總統的程度象徵權力位階，在西廂擁有一處辦公空間不僅代表地位，也反映出拜登的政策方向。

拜登將白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)安排在二樓辦公室，顯示其對抗新冠疫情的角色。

拜登長期內圈人士、資深顧問唐尼倫(Mike Donilon)與芮契提(Steve Ricchetti)的小辦公室離橢圓辦公室僅數步之遙，更比鄰總統私人餐廳；兩人的辦公室在川普政府隸屬於顧問庫許納(Jared Kushner)和巴農(Steve Bannon)，而在歐巴馬和柯林頓前政府則分別屬於艾哲洛(David Axelrod)和史提法諾普魯斯(George Stephanopoulos)。

值得注意的是，長期擔任拜登顧問的妹妹薇樂莉．拜登．歐文斯(Valerie Biden Owens)沒有白宮辦公室，她預計在新政府擔任顧問；拜登有別於前總統川普，川普將女兒和女婿安排西廂辦公室。

西廂走廊盡頭則是白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)的辦公室，這間角落辦公室有壁爐和戶外露臺，也是西廂除了橢圓辦公室以外最大的辦公室；隔壁則是副總統賀錦麗的大辦公室，緊鄰白宮旁的艾森豪行政辦公大樓(Eisenhower Executive Office Building)。

白宮副幕僚長珍妮佛．奧馬利．狄隆(Jennifer O'Malley Dillon)和利德(Bruce Reed)的辦公室則在西廂中間，靠近橢圓辦公室；橢圓辦公室一出來，旁邊是拜登個人幕僚與橢圓辦公室事務長的辦公室，後者職位昔日由川普保鑣擔任。

其他「角落辦公室」則分屬於國安顧問與白宮發言人，他們也常與總統開會；按理說，辦公室外會有許多助理辦公桌，但受新冠疫情影響，許多幕僚採遠距工作，不得進入西廂。

白宮 拜登 川普

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